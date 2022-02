Provjereno ga je pronašlo u roku od 48 sati, a u Bosni je tjeralica izdana već godinu dana. Riječ je o čovjeku osumnjičenom za bludne radnje nad djecom. Prijavila ga je majka, tada osmogodišnje djevojčice koja tvrdi, ''zlostavljao je moju kćer''. I dok je dijete prošlo sva moguća vještačenja i svjedočenja, osumnjičeni bježi u Hrvatsku.

Priču o cijelom slučaju Provjerenom je dojavio njegov bivši poslodavac koji se šokirao saznavši da se jedan njegov radnik traži u susjednoj zemlji. Ema Branica je pitala institucije BiH zašto ne objave međunarodnu tjeralicu, zašto ne potraže pomoć hrvatske policije. Suvisli odgovor nije dobila. A ta prijava nije jedina. Isti čovjek se već dovodio u sumnju za još jedno takvo djelo.

Ona je majka koja tvrdi da je doživjela nešto što je noćna mora svakog roditelja. Dijete joj se povjerilo o zlostavljanju, a radilo se o očuhu djetetova oca kojeg je djevojčica zvala Dedo. Imala je osam godina. ''Tjerao ju je da ona njega dira, držao njezinu ruku na svom spolnom organu. Skidao je sebe, skidao je nju. Ja sam ju pitala je li se to dogodilo tada ili još koji put - rekla je da se događa svaki put kad je odvede'', priča majka kroz suze.

Ovo je slučaj iz Banja Luke. Postoji i onaj iz drugog grada, Kaknja! Prijava za istog čovjeka da je zlostavljao dječaka, ali i svjedočanstvo rođakinje koja se telefonski javila Provjerenom. ''Na svoje oči sam vidjela kako se samozadovoljavao gledajući u kompjuter dječiju pornografiju i to na metar od dvije male djevojčice.''

''Moj najveći strah je da će sve to još netko proći''

Za njim je u BiH izdana tjeralica. Prijavila ga je majka osmogodišnje djevojčice.

No vlastima je uspio pobjeći. I to u Hrvatsku. No Provjereno ga je pronašlo. ''Odmah sam ja otišao pa pobjegao, Da budem u Banja Luci pa da me ispituju, pa vidjeli ste što je tamo s Dragičevićem bilo, ubili su ga. Ja sam morao pobjeći, takva je frka bila koju mi je napravila narkomanka. Jer ona se za drogu prodaje, zbog toga mi je napravila frku'', priča čovjek s tjeralice.

Sve optužbe odbacuje i tvrdi – on samo voli djecu! U ovom slučaju, to djeluje u najmanju ruku zastrašujuće.

Po odgovor Provjereno odlazi u Banja Luku, mjesto u kojem je ova priča i krenula prije točno godinu dana. Od tada majka pokušava pronaći i privesti pravdi čovjeka osumnjičenog za bludne radnje nad njezinim djetetom. ''Moj najveći strah je da će sve to još netko proći, još nečije dijete.''

Nije joj bilo ni na kraj pameti da bi se takvo što moglo dogoditi. Dijete joj zna od rođenja, tada je došao u njihovu obitelj. S djetetovim ocem više ne živi, a tzv. ''Dedo'' ipak je ostao sveprisutan. Svaki put kada bi došao u Banja Luku došao bi se javiti. No posljednji put je bilo nešto čudno. ''Došao je bez telefona s pričom da je u Kaknju prijavljen za djelo koje nije uradio, da je bio u policijskoj stanici, da mu je zbog toga oduzet telefon i poslat na vještačenje. Međutim da on nema ništa s tim i da su u pitanju lažne optužbe.''

Kasnije se ispostavilo daje prijavljen za silovanje dječaka od 12 godina. Tih nekoliko dana od kad je došao iz Kaknja odvodio je djevojčicu na klizanje. Došao je i tog kobnog 12. veljače.Tada se majci učinilo nešto čudno kada je ''Dedo'' krenuo za djevojčicom u sobu. ''Pošla sam do sobe, gurnula vrata i kako sam gurnula vrata da uđem, on je u tom momentu njoj bio iza leđa, dijete je sjedilo na krevetu i gledalo u telefon. Bio joj je iza leđa, istog je trena skočio i počeo mi govoriti kako mora ići.'' Nakon toga na brzinu se obukao i izletio iz kuće. Tada se djevojčica povjerila majci. Dijete od osam godina potvrdilo je da to nije bilo jedini put. Odvodio ju je u stan njezine svekrve u kojem nitko ne živi.

Policija ga je tražila, a on je pobjegao

Krenula je u potragu za njim. Znajući da se zaputio u kuću njezinih roditelja. ''Samo sam ga pitala kako je to mogao uraditi mom djetetu na što se on meni nasmijao u lice i rekao mi da sam luda i da moje dijete laže. Počela sam ga nekontrolirano udarati. Bacao je stolice na mene i uspio je pobjeći.''

Prijavila ga je, a oni su joj objasnili da su alarmirali sve granične prijelaze. U sljedećih nekoliko dana majka ga je tražila, policija imala nekoliko dojava, a on im je pobjegao. Prelazi u Hrvatsku, i to ne preko logičnog i najbližeg prijelaza u Gradiški udaljenom 40 km, već onog u Izačiću, na zapadu zemlje, udaljenom 170 km. Čak je i osobni automobil ostavio na granici. Od tada, već godinu dana, bezbrižno živi u Hrvatskoj. Zaposlio se na baušteli i doživio ozljedu na radu.

Zvao je inspekciju koja je utvrdila da nije koristio opremu koju je trebao, a poslodavac je tada saznao sve o njemu i nije mu produžio ugovor o rad, a on od bivšeg šefa, premda za to, kaže, nema osnove, traži odštetu od gotovo 95 tisuća kuna. ''On silom pokušava nekakve novce dobiti, sve što je pravno probao do sada je bilo ništavno.''

Provjereno od tužiteljstva i suda Republike Srpske pokušava saznati zašto nisu raspisali međunarodnu tjeralicu. ''Potjernicu će izdati Centar javne bezbjednosti Banja Luka'', stiže odgovor s osnovnog suda. U dopisu su napisali da iako je slučaj prijavljen u veljači, nalog za uhićenje i tjeralicu izdali su tek u srpnju.

I tako u krug ne uspijevajući dobiti odgovor na pitanje zašto im je trebalo šest mjeseci kako bi uopće raspisali tjeralicu koja uostalom ne vrijedi za druge zemlje, a čovjek kojeg traže, napisali smo im, cijelo to vrijeme živi u Hrvatskoj gdje smo ga i suočili pitanjima. A on čas ne zna o čemu se priča, a čas priznaje da je pobjegao. No sve povezanosti sa slučejevima zlostavljanja djece pobija.

''Svi su bili u zatvoru i ne samo jedan put''

Osoba koja ga poznaje dugi niz godina, koja je nekoliko godina živjela s njim u obitelji, tvrdi da joj se slučajevi iz Banja Luke i Kaknja čine posve izglednim.''Uvijek je odvlačio tu djecu sa sobom.''

Što je s njima radio ne zna, ali kaže da je cijeli Kakanj za to znao. Svjedočila je i puno gorem, tvrdi. Samozadovoljavao se, tvrdi nam, pred svojim nećakinjama dok su spavale. Ubrzo nakon tog se odselila. I govori to je nešto o čemu se u njihovoj, ionako problematičnoj, obitelji ne priča. ''Svi su bili u zatvoru i ne samo jedan put.''

Dijete koje ga je prijavilo za silovanje u Kaknju, bilo je na medicinskom pregledu. Utvrđeno je da nije bilo fizičkih ozljeda, ali policija nije isključila bludne radnje, već napravila istraživanje i sve proslijedila tužiteljstvu. Što se dogodilo odgovora nema.

Djevojčica iz Banja Luke je bila na liječničkom pregledu. Kao i kod psihologa. Sve je potom morala ispričati i tužiteljstvu. Mama nikada nije posumnjala u čovjeka koji je pred njezinim očima bio sve samo ne prijetnja. Osumnjičeni ju naziva narkomankom, tvrdi da laže i da mu pokušava smjestiti. I da je prodavala darove koje je on nosio osmogodišnjakinji.

To što je pobjegao, tvrdi njegova rodbina, nije ništa čudno. S dvojnim državljanstvom i s tjeralicom koja vrijedi samo za Bosnu i Hercegovinu može se slobodno kretati po cijeloj Europi i šire.

Slučaj iz Banja Luke, onaj iz Kaknja, ali i svjedočanstvo rođakinje. Dakle, sa tri strane slušamo o čovjeku koji je potencijalno opasan! Našu policiju je o njemu obavijestila majka, ali njima su ruke vezane kada njihovi kolege iz Banja Luke, od MUP-a do Suda i Tužiteljstva nikako da izdaju međunarodnu tjeralicu. Premda smo im mi osobno javili da znamo gdje je čovjek kojeg traže. I opet ništa. Čovjek koji se sumnjiči za zlostavljanje djece – slobodno živi u Zagrebu! I ne samo to, već utjeruje pravdu za ozljedu na radu.

