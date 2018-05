Anđelko Bosančić, istaknuti član dugopoljskog HDZ-a i bivši lokalni dužnosnik, uhićen je tijekom komemoracije na blajburškom polju i od subote se nalazi u pritvoru kod Klagenfurta.

Anđelko Bosančić je, unatoč upozorenjima da se ove godine neće tolerirati nikakvi ekstremistički ispadi, navodno u jednom trenutku, glasno pjevajući, desnicu visoko podignuo u zrak. Odmah su ga detektirali pripadnici austrijske policije te priveli, piše Slobodna Dalmacija navodeći izjave očevidaca koji su kazali kako je dugopoljski HDZ-ovac prethodno došao u sukob s jednom od posjetiteljica komemoracije.

O incidentu je prvi javno progovorio predsjednik HSP-a i gospićki gradonačelnik Karlo Starčević, i to na Facebooku. Ne navodeći o komu se točno radi, napisao je kako je "čuo za neko komešanje ispred bine gdje je jedan stariji gospodin navodno digao ruku u 'rimski pozdrav'".

"Prilikom povratka u koloni je jedna skupina žena komentirala da se radi o čovjeku iz zaleđa Splita. Neki su spominjali da se radi o HDZ/SDP provokatoru", još je dodao Starčević i pozvao svoje pratitelje da se izjasne o tome.

Bosančić je u Austriju putovao zajedno sa skupinom sumještana, uglavnom HDZ-ovaca, među kojima su bili i bivši načelnik i župan, a danas predsjednik dugopoljskog ogranka stranke Zlatko Ževrnja, kao i lokalni poduzetnik Ljubo Marasović.

"Anđelko, po onome što sam ja mogao vidjeti, nije napravio ništa loše. Bio je u jednoj skupini od desetak hodočasnika koji su dizali ruke, i lijevu i desnu, mahali zastavama, pljeskali, pjevali... Nije napravio ne znam što", kazao je Marasović.

"Sada ga treba ispitati sudac i odrediti mu kaznu, ako je kriv. Mislim da će ona biti novčana", dodao je Marasović.

Zlatko Ževrnja kaže da nije bio u istom redu s Bosančićem, pa tako nije ni vidio što se točno dogodilo.

"Kada je krenula Žankova pjesma 'Od stoljeća sedmog', jedna skupina ljudi, u kojoj se našao Bosančić, bila je malo raspjevanija. Tik do njega bila je jedna gospođa koja se popela na stolicu. Mislio sam u prvi tren da je policija došla tražiti od nje da siđe. Anđelko je preozbiljan čovjek, 12 godina bio je i županijski vijećnik, i zato mislim da se radi o pogrešci, što će on i dokazati na sudu nakon što se pregledaju snimke. To da je radio incidente na sliči mi na njega", ispričao je Ževrnja.