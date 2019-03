Predsjednik Uprave tvrtke Salvus iz Donje Stubice Teodor Švaljek odlučio je slijediti svjetske trendove i uvesti sustav koji će učiniti poslovanje učinkovitijim, a djelatnike zadovoljnijima. Softversko rješenje, s ciljem povećanja konkurentnosti, u tvrtku je implementirano prije nekoliko mjeseci, a prvi pozitivni rezultati već su vidljivi.

Predan rad, upornost, spremnost na probleme i njihovo uspješno nadvladavanje neki su od ključnih segmenata koji čine jednu tvrtku uspješnom. Bez toga bi bilo mnogo teže doći do cilja, no to nije sve što je potrebno. Kako bi tvrtka bila konkurentna na tržištu, mora slijediti prakse svjetskih kompanija. Jedna od onih koje slijede svjetske trendove jest Salvus iz Donje Stubice, tvrtka za zastupanje i marketing farmaceutskih proizvoda.

Tvrtka Salvus uvela SAP Business One - 2 (Foto: Nova Studio)

Prije nekoliko mjeseci u tvrtki Salvus dovršen je proces implementacije novog poslovno-informacijskog sustava koji omogućava brže obavljanje dnevnih zadataka te objedinjavanje i standardizaciju poslovnih procesa u svim organizacijskim jedinicama tvrtke Salvus.

Tvrtka Salvus je moderna, brzorastuća kompanija koja u šest regionalnih ureda zapošljava 140 djelatnika tržišta Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Kosova i Albanije.

Uslijed potrebe za standardiziranim načinima poslovanja, u izrazito kompleksnoj i reguliranoj farmaceutskoj industriji, morali su pronaći softversko rješenje koje bi olakšalo poslovanje i davalo učinkovitije rezultate.

Nakon pomne analize dostupnih rješenja na tržištu, menadžment i predsjednik Uprave tvrtke Salvus odlučili su se za implementaciju SAP Business One sustava.

SAP AG (Systems, Applications & Products in Data Processing) svjetski je lider na području poslovnih informacijskih sustava. SAP Business One je homogeni, potpuno integrirani sustav koji sadrži i ERP i BI funkcionalnosti.

Implementaciju sustava i edukaciju svih zaposlenika provela je tvrtka mStart, poslovno-tehnološka tvrtka orijentirana na razvoj, implementaciju, integraciju i podršku poslovnih informacijskih sustava i rješenja.

SAP Business One omogućava unaprjeđenje poslovnih procesa u svim segmentima poslovanja. U tvrtki Salvus projektom su obuhvaćeni svi segmenti poslovanja (nabava, skladišno poslovanje, distribucija, prodaja, računovodstvo i financije, kontroling, integracije s vanjskim sustavima, upravljanje poslovnom dokumentacijom). Za ovo rješenje Švaljek se odlučio s ciljem da osigura dugoročnu samoodrživost i konkurentnost tvrtke te kontinuirani razvoj njezinih djelatnika.

Sustav SAP Business One, objašnjava poslovni konzultant u tvrtki mStart Mario Udženija, omogućava praćenje dinamike poslovanja, povoljan utjecaj na efikasnost u poslovanju, a istovremeno se olakšava i rad djelatnika. Nakon uvođenja sustava, ističe Švaljek, svi su djelatnici brži u obavljanju svojih zadataka, a sustav im omogućava i samostalno kontroliranje vlastite učinkovitosti.

Mario Udženija, poslovni konzultant u tvrtki mStart (Foto: Nova Studio)

Ključ je svega racionalizacija radnih procesa i, kako kaže Švaljek, uz pomoć tvrtke mStart taj je cilj uspješno postignut.

Jedno od bitnih pitanja prije odluke o uvođenju novog sustava, za predsjednika Uprave tvrtke, bilo je i kako će na novi sustav reagirati zaposlenici te kako će uspješno obavljati svoje tekuće zadatke, a istovremeno sudjelovati i na edukacijama.

Već u pripremnoj fazi, kao i tijekom trajanja implementacije, djelatnici su na radionicama sa stručnim timom mStarta radom na testnom sustavu modelirali poslovne procese kako bi sustav maksimalno zadovoljio specifične potrebe tvrtke. Zahvaljujući kvalitetnoj pripremi zaposlenici su spremno dočekali početak rada na novom sustavu.

Uvođenjem sustava SAP Business One radni procesi su standardizirani, korisnicima je olakšan svakodnevni rad i povećana učinkovitost. Osigurana je dostupnost svih poslovnih informacija na jednom mjestu u stvarnom vremenu.

Sustav SAP Business One može biti prilagođen potrebama pojedine tvrtke i njezinoj djelatnosti. Pri odabiru poslovno-informacijskog sustava ključno je voditi računa da je sustav prilagodljiv potrebama tvrtke te prati razvoj poslovanja, što SAP Business One upravo jest.

Novi rast

Izgradnja novog uredsko-proizvodno-skladišnog objekta (Foto: Nova Studio)

Upravo je želja za inovacijama i rastom potaknula predsjednika Uprave tvrtke Salvus Teodora Švaljeka na veliku investiciju – izgradnju novog uredsko-proizvodno-skladišnog objekta. U Pustodolu kod Donje Stubice u tijeku je izgradnja objekta vrijednog više od 50 milijuna kuna, a završetak radova očekuje se krajem travnja. Premještanjem sjedišta tvrtke Salvus ujedno širi svoje poslovanje i na djelatnost proizvodnje farmaceutskih pripravaka. Svi djelatnici željno iščekuju preseljenje jer su posljednjih deset godina bili vrlo ograničeni u prostornim kapacitetima.

Predsjednik Uprave tvrtke naglašava da rezultati i rast nisu došli preko noći, pa je zbog toga na ovaj uspjeh, zajedno sa svojim djelatnicima, još ponosniji.