Dobre vijesti za Hrvatsku: Turisti sve više biraju ovaj način odmora - "To nam je postao stil života"

I dok mnogi turistički djelatnici sve glasnije govore o lošijoj turističkoj sezoni nego prošlih godina - kampovi se ne mogu žaliti, pogotovo ne oni u Istri i na Kvarneru. Milijun i sto tisuća noćenja ostvarili su samo kvarnerski kampovi ovoga srpnja.

A i predsezona i posezona svake su godine sve bolje - zahvaljujući digitalnim nomadima, ali i bogatijim umirovljenicima koji dobar dio godine provode na hrvatskoj obali.

Aleksandra iz Ljubljane više od tri mjeseca provest će u jednom krčkom kampu. S obitelji ljetuje, ali i radi, pa je tako spojila ugodno s korisnim.

"To nam je nekako postao stil života, ovo nam je trinaesta godina zaredom, tako da sam se s partnerom prilagodila tom načinu života, da smo na moru. Prilagodili smo i poslove tom stilu, imam sreću što mogu raditi online“, rekla je Aleksandra Papež, gošća iz Slovenije.

Pročitajte i ovo Meterolog Dnevnika Nove TV Hrvatska ulazi u novi toplinski val, potreban je oprez: "Ovo ne treba shvatiti kao širenje panike"

Od pandemije COVID-19 sve je više ljudi poput Aleksandre koji rade na daljinu, a za mjesto rada biraju hrvatske kampove.

"Imamo atraktivnu destinaciju, imamo kvalitetnu prirodu, imamo razinu usluge da im stalno nešto novo pružimo“, rekao je Zoran Morožin, direktor kampova regije Krk turističke tvrtke.

Osim digitalnih nomada i sve više umirovljenika iz zapadnoeuropskih država bira hrvatske kampove za dug, gotovo cjelogodišnji boravak. Ne čudi ta odluka s obzirom na klimu i ponudu.

"Osjećam se povlašteno, ja sam dijete s Long Islanda i nisam mogao ni sanjati da ću biti na ovakvom mjestu, a eto me, predivno je“, rekao je Lorentz, gost iz SAD-a.

Nije samo blizina mora to što privlači kampere. Kvalitetna usluga, kontinuirano ulaganje u sadržaje recept su za dobru posjećenost.

Pročitajte i ovo Brojni detalji još su tajna Još se sitno broji do spektakla u Zagrebu: Bezbrižan dolazak posjetiteljima jamči samo jedno prijevozno sredstvo

"Austrijanci, Austrijanci i Nijemci dolaze više zimi jer smo im tu neka bliža destinacija, unutar tih 500, 600 kilometara“, rekao je Anton Mrakovčić, vlasnik kampa.

Ljeti je kamp pun mladih. "Grad Krk je blizu, a pogled je nevjerojatan“, rekao je Bastien, gost iz Francuske.

I u obiteljskom kampu na otoku Krku mjesta nema do polovice rujna. Neke su parcele već sada rezervirane za sljedeću sezonu.

"Nismo dizali cijene već neki period i to se vidi jer se gosti vraćaju, pamte to i mislim da je to samo neka pozitivna stvar u njihovim očima“, rekla je Mia Komadina, voditeljica obiteljskog kampa.

Pročitajte i ovo Kaznena prijava Lokacijsku dozvolu za gradnju hidroelektrane na Uni izdao je bivši HDZ-ov načelnik Gračaca

Neki iz Njemačke prvi su put u kampu u Hrvatskoj i već sada najavljuju povratak.

"Jako lijepo mjesto za boravak, vrlo čisto, ljudi su prijateljski raspoloženi, hrana i piće su dobri, baš uživamo na odmoru“, rekla je Barbara, gošća iz Njemačke.

Takve uspomene s odmora nosi većina onih koji se odluče godišnji provesti u nekom od hrvatskih kampova. S druge strane, zbog sve većeg interesa gostiju mnogi kampovi produljuju radno vrijeme na 10 i više mjeseci godišnje.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.

Pročitajte i ovo Nakon nekoliko prosvjeda Odgođena sjednica u Hvaru: Grad izigrao građane?