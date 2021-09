Izgubili smo predsezonu, prognoze su bile da ćemo uhvatiti tek 60 posto referentne 2019. godine. No, turistička je sezona iznenadila, na 77 posto noćenja smo, a trenutno u Hrvatskoj imamo oko 415 tisuća turista, dvije tisuće više od rekordne 2019.

Sredina je rujna, a sezona u Rovinju ne posustaje, bolja je od svih očekivanja. Dugogodišnji šampion hrvatskog turizma, Rovinj, po svemu sudeći, i ove godine okitit će se istom titulom.

Novinarka Dnevnika Nove TV Lina Dollar pričala je s turistima iz Mađarske koji su joj kazali kako obožavaju Rovinj i kako misle da je to najbolje mjesto u Europi. I nisu jedini. Jer u ovom trenutku gotovo 20 tisuća gostiju boravi u gradu koji je prije tjedan dana prešao tri milijuna noćenja, a već sada je rujan za 25 posto bolji od rekordne 2019. godine.

"Mislim da nije nikad brojka turista padala na dan tako sporo, kao da sezona ne misli prestati", rekla je Iva Damuggia iz TZ-a Rovinja.

Sezona nije stala ni zbog epidemiološke bojanke koja nam ne ide u prilog. Na crvenoj smo listi, no to nije, kao lani, zaustavilo sezonu. Ministrica turizma Nikolina Brnjac ističe da je razlog tomu standardizacija putovanja, uz COVID potvrde i to što su turisti većinom cijepljeni.

A injekciju je, sa sezonom, dobila i državna blagajna. Samo u rujnu, vrijednost fiskaliziranih računa premašila je 2019. za čak 33 posto. No, ima i onih koji su još uvijek pomalo izgubljeni u situaciji u kojoj na dan bude i po nekoliko stotina upita za rezervacijom stola pa se tako događa da se ljudi jave, ali slobodnih mjesta nema.

Premalo je radnika, a gosti i dalje pristižu

Ali, onda se pojavio novi problem, kronični nedostatak radne snage. Turistički sektor pred Vladu stavlja novi prijedlog. "Mislim da cijeli taj okvir zapošljavanja, tu ne mislim samo na uvoz radne snage, nego animiranje svih onih koji žele, pa makar djelomično, da nam je to prioritetni zadatak i moramo ga hitno i bitno promijeniti", poručio je Veljko Ostojić iz Hrvatske udruge turizma.

Isti problem i u nautici. Uspjet će, napominju, ali jedva, oploviti sezonu. Čarter kompanije bukirane su do sredine desetog mjeseca. A hvaliti se možemo i wellness turizmom. Ove godine smo svjetski prvaci. "Gradovi Opatija i Crikvenica su proglašeni šampionima, što znači da su uspjeli povezati zdravstveni segment s hotelsko-turističkim i wellnessom", rekao je Vladimir Mozetič, predsjednik klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

No, ne oporavljaju se svi jednakom brzinom. Zračne luke tek su na 35 posto broja putnika od najbolje 2019. One koje su imale veći broj niskotarifnih avioprijevoznika bolje su prošle.

"Imamo najmanji i najsporiji povratak zračne luke Dubrovnik, koja je vezana za tradicionalne prijevoznike u turizmu“, objašnjava Tonči Pejović iz Udruženja zračnog prometa.

Kad podvučemo crtu, dosad brojimo 12 milijuna dolazaka i gotovo 77 milijuna noćenja, što je daleko više od najsvjetlijih prognoza.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr