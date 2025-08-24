Makljaža na sjeveru Hrvatske, dvije osobe teško ozlijeđene: "Bacao je stolicu prema zaštitaru"

Šest je osoba sudjelovalo u subotnjoj ranojutarnjoj tučnjavi u koprivničkom ugostiteljskom objektu, a ishod toga su dvije teško ozlijeđene osobe, izvijestili su u nedjelju iz koprivničko-križevačke policije.

Kako navode iz policije, u narušavanju javnog reda i mira u prostoru ugostiteljskog objekta sudjelovale su osobe iz koprivničkog područja u dobi od 20 do 36 godina.

Tijekom tučnjave udarali su se rukama, nogama i različitim predmetima. Posebno se ističe incident u kojem je 33-godišnjak bacio stolicu prema 62-godišnjem zaštitaru te ga ozlijedio, no zaštitar nije zatražio liječničku pomoć.

U istom događaju 33-godišnjak je 20-godišnjaku nanio tešku ozljedu, dok je 36-godišnjak, prvo u objektu, a potom i na ulici napao 19-godišnjaka, udarajući ga rukama i nogama te ga teško ozlijedio.

Policija je uhitila šestoricu počinitelja. Protiv 33 i 36-godišnjaka podnijet će se kaznene prijave zbog sumnje na nanošenje teške ozlijede, a bit će predani pritvorskom nadzorniku.

Troje sudionika, 20, 21 i 35-godišnjak, zbog narušavanja javnog reda i mira osuđeni su na prekršajnom sudu. U žurnom postupku 35-godišnjak je uvjetno osuđen na 30 dana zatvora uz zabranu posjećivanja ugostiteljskog objekta tijekom godinu dana. Dvojica mlađih sudionika dobili su uvjetne kazne zatvora od 10 dana, s rokom kušnje od devet mjeseci i istom zaštitnom mjerom zabrane.

Protiv 20-godišnjaka, koji je u sukobu teško ozlijeđen, također će biti podnesen optužni prijedlog za prekršaj protiv javnog reda i mira.