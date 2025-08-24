Obavijesti Foto Video Pretražite
šestero sudjelovalo

Makljaža na sjeveru Hrvatske, dvije osobe teško ozlijeđene: "Bacao je stolicu prema zaštitaru"

Piše Hina, 24. kolovoza 2025. @ 20:39 komentari
Policija
Policija Foto: Ranko Suvar/Cropix
U kafiću u Koprivnici u subotu ujutro je došlo do tučnjave u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.
