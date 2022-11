Kada u blizini nema HGSS-ovaca, srećom, ima slučajnih junaka. Prava drama odvijala se u Solinu nakon što je primijećeno tijelo koje pluta u rijeci Jadro. Starijeg muškarca spasila je brza reakcija mladića koji su uskočili u brzu i hladnu rijeku. S junacima dana razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Idilično poslijepodne s pogledom na brzace rijeke Jadro prekida izvanredna situacija. "Gospođa je vrisnula i mi smo se čudno pogledali, što se događa, i ona je rekla da se čovjek utapa", rekao je Josip Sirić za Dnevnik Nove TV.

Zahtijevalo je to žurnu reakciju, a oni nisu oklijevali. "Na prvi pogled nam je izgledalo kao da pliva, ali onda smo vidili da mu glava tone ispod površine vode. I više tu nije bilo razmišljanja. Ja sam prvi otrča, skinuo se, skočio unutra. Ali, to je bila jaka bujica. Ja sam ga odvuka do obale dok je drugi kolega već uskočio u odjeći", prepričao je Josip Perišić.

Trećeg junaka dana, Matu Pajčića, nisu uspjeli nagovoriti da stane pred kameru. Ali svjedokinja dramatičnog događaja i danas je u šoku.

"Sjedili smo tu za stolom i odjednom smo vidjeli da ljudsko tijelo pluta. Uronio je skroz s glavom. Momak se skinuo u bokserice i uskočio u rijeku i vadi ga. Međutim, kako je rijeka nabujala i jaka, nosi i njega", rekla je Tijana iz Solina.

Solinjani složni, rijeka Jadro za starijeg muškarca mogla je biti kobna.

"Sad je brza, hladna i mutna. Ma, fenomenalno, i ja bi to napravija", kazao je Mate iz Solina.

"Da je netko mlađi bija, vjerojatno ne bi bilo toliko kritično, ali ovo je baš bilo opasno", ustvrdio je Branko iz Solina.

Muškarac kojeg su spasili mokar i zahvalan odšetao je do kuće. "Treća osoba se našla tu koja ga je otpratila. Susjed je isto jedan uskočija koji je nama donio ručnike. Sklopio se lanac dobre energije. I mislim da to tako treba bit", rekao je Josip Perišić.

Njegov kolega Sirić ustvrdio je kako čak i nije bilo hladno. "Mislim, vjerojatno od adrenalina tijelo uopće ne reagira. Čak je bilo i toplo, više oko srca", rekao je.

"Nemamo osjećaj da je to bio neki, nešto da se dogodilo, kao ono vaau. To je nama bio običan dan", rekao je Perišić.

Upravo suprotno. Potez je ovo koji zaslužuje da mu se kaže - vaau.

