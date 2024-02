Noa (3) slijep je, nepokretan, teško spava, guši se i treba našu pomoć!

Noa je trogodišnji dječak koji je šesti dan nakon poroda završio na intenzivnom liječenju zbog meningitisa. Prebolio ga je, a nakon tri tjedna ponovno ga dobio.

Noa je jedan od pet dječaka na svijetu koji su preboljeli dva meningitisa s istim uzročnikom, a bolest mu je uništila očne živce, zbog čega je ostao slijep, i već je pet puta bio na operaciji glave.

"On nema rijetku bolest, ali je rijedak slučaj", rekla nam je njegova majka Marija Kovačić pa objasnila da on, unatoč svim problemima s kojima se bori, ne spada u skupinu djece s rijetkim bolestima.

"On tri do četiri puta dnevno ima epileptične napadaje, ne može se samostalno kretati i počne se gušiti zbog povraćanja. Ja imam status roditelja njegovatelja i s njim sam od 0 do 24. Ostavljam ga mami samo ako moram nešto obaviti, ali ni njoj nije joj lako brinuti se za njega", dodala je majka.

Noa - 1 Foto: Marija Kovačić

Noa je neko vrijeme išao na terapije s drugom djecom, ali je u tom periodu smršavio čak 1,6 kilograma. Kovačić se zbog toga odlučila na privatne terapije u njihovu domu.

"On je nakon toga dobio na težini, počeo se rotirati i može prebaciti glavu. Ima dvije terapeutkinje koje dolazi po četiri puta tjedno – jedna nas košta 45, a druga 40 eura po terminu. On treba pet vrsta terapija, ali preko HZZO-a može dobiti samo fizikalnu", objasnila je Kovačić.

"Mi u Hrvatskoj imamo odlične terapeute, ali kapaciteti su puni i nema dovoljno ljudi. Mi smo na listi čekanja od 10. mjeseca i sad su nam javili da pripremimo neke papire pa se nadam da će uskoro biti nešto od toga", dodala je.

Na sve uvijek mora dugo čekati, zbog čega se često odlučuje stvari rješavati kod privatnika.

"On ima poremećaj sna zbog kojeg teško spava i donedavno sam lijekove za spavanje svaki mjesec plaćala 220 eura, ali ih sada dobivam preko HZZO-a, pa mi je barem to lakše", ispričala je.

Noa - 3 Foto: Marija Kovačić

Za Nou se uglavnom brine sama jer ih je njegov otac ostavio, a do danas, tvrdi majka, nije platio ni centa alimentacije.

"Ostala sam sama u tome, ali ne plačem, nego sam stisnula zube i cilj mi je da Noa stane na noge. On ne nazaduje, nego napreduje. Djeca u sličnim situacijama samostalno prohodaju s devet godina. Doktorica mi je rekla da je razlika između sadašnjeg stanja i prve terapije nebo i zemlja", objasnila je Kovačić.

Mnoga pomagala, terapije i lijekove morala je financirati sama, zbog čega je osnovala humanitarnu udrugu "Noa i zmajevi" da bi preko nje prikupila financijsku pomoć.

Noi možete pomoći i vi uplatom na račun HR5524020061101195321 ili putem barkoda (u poziv na broj primatelja upišite datum, npr. 05022024):

Barkod za donaciju humanitarnoj udruzi Noa i zmajevi Foto: Marija Kovačić