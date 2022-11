Potres magnitude šest stupnjeva po pogodio je u srijedu zapadnu Tursku, objavio je u srijedu Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC). Nema dojava o ozlijeđenima, a društvenim mrežama se šire snimke podrhtavanja.

Potres je pogodio sjeverozapadnu pokrajinu Duzce, a prema turskoj Upravi za upravljanje izvanrednim stanjima (AFAD) epicentar potresa bio je u gradu i okrugu Golyaki, 210 kilometara istočno od Istanbula.

Tursko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da za sada nema dojava o poginulima ili značajnijoj šteti.

Društvenim mrežama kruže snimke potresa zabilježene nadzornim kamerama u domovima i na ulici, ali i u prijenosu uživo na lokalnoj televiziji .

A powerful earthquake jolted Türkiye's northwestern Duzce province early Wednesday, leaving at least 46 people injured. pic.twitter.com/MSn08jo7y2 — ANews (@anews) November 23, 2022

Trenutak potresa zabilježen je i na kamerama lokalne televizije koja je emitirala program uživo. Pogledajte reakciju voditeljice.

| 5.9 Turkey earthquake |

This is how the earthquake that took place in #Düzce was reflected in the live broadcast of NTV #deprempic.twitter.com/02lh8vu08z — +++ (@igandean) November 23, 2022

A magnitude 6.1 earthquake struck Düzce in northwestern Turkey at 4:08 a.m. local time on Wednesday, November 23.



Read more: https://t.co/wqZXrBZkpc#Turkey #Earthquake pic.twitter.com/z024YTZLBR — Business Recorder (@brecordernews) November 23, 2022