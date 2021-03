Prema istraživanju putnika o zadovoljstvu uslugama ACI/ASQ, Zračna luka Franjo Tuđman proglašena je najboljom zračnom lukom u Europi u 2020. godini u grupi zračnih luka od 2 do 5 milijuna putnika.

Usprkos izazovnim vremenima koja se reflektiraju u značajnom smanjenju broja putnika i operacija u zračnom prometu, putnici i korisnici usluga Zračne luke Franjo Tuđman treći put zaredom visokim ocjenama nagradili su zračnu luku, kroz redovito istraživanje kvalitete usluga ACI/ASQ (Airports Council International/Airport Service Quality).

Prema ovom istraživanju, zagrebačka zračna luka je proglašena najboljom zračnom lukom u Europi u grupi zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika godišnje (Best Airport in Europe by Size and Region) u 2020. godini.

Ovo značajno priznanje dolazi kao rezultat istraživanja kvalitete usluga zračne luke provedenih u 2020. godini, koja će ostati zabilježena kao najteža i najzahtjevnija godina u povijesti zrakoplovstva. Uz probleme vezane uz COVID-19 pandemiju s kojima su se nosile sve zračne luke diljem svijeta, zagrebačka zračna luka bila je suočena i sa kriznim postupanjima vezanim uz potrese koji su u 2020. godini pogodili Zagreb i područje Banovine. Stoga s punim pravom možemo smatrati da ovo priznanje za 2020. godinu ima dodatnu vrijednost, vrijednost koja se očituje u osobitoj i povećanoj odgovornosti prema radnim obvezama svih radnika i pružatelja usluga u zračnoj luci u novim i nenadanim okolnostima.

"Izuzetno smo ponosni na činjenicu da smo od strane putnika i korisnika usluga i u 2020. godini prepoznati i nagrađeni kroz istraživanje ACI/ASQ, u jedinstvenoj anketi kojom se mjeri zadovoljstvo putnika uslugama zračne luke te treću godinu zaredom proglašeni najboljom zračnom lukom u Europi, u grupi zračnih luka od 2 do 5 milijuna putnika.

Osobito smo sretni što su prepoznati i naši značajni napori kako bismo i u ovim zahtjevnim okolnostima osigurali najbolju moguću uslugu, prije svega vodeći računa o zaštiti zdravlja i sigurnosti naših putnika, radnika, poslovnih partnera i korisnika naših usluga. Pred nama je skori početak ljetnog reda letenja, svi se nadamo postupnom oporavku prometa i nastavku uobičajenih poslovnih aktivnosti u kojima ćemo slijediti našu viziju da budemo vodeća, inovativna zračna luka u regiji s jakim fokusom na jačanje zadovoljstva korisnika i izvrsnost usluge i tako opravdati ove vrijedne nagrade", izjavio je Huseyin Bahadir Bedir, predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb.

ACI je u ponedjeljak, 1. ožujka 2021. godine, u svom sjedištu u Montrealu u Kanadi, objavio dobitnike ASQ nagrada koje se dodjeljuju za doprinos u smislu promicanja i unapređenja iskustva korisnika uslugama zračne luke. ACI/ASQ program prepoznaje zračne luke diljem svijeta koje prema mišljenju putnika pružaju najbolje aerodromske usluge i iskustvo putovanja.

Zračna luka Franjo Tuđman je prema ACI ASQ istraživanju nagrađena 4 godine zaredom:

- 2017. zračna luka s najvećim unapređenjem u Europi (Most Improved Airport),

- 2018. najbolja zračna luka u Europi u grupi zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika godišnje (Best Airport in Europe by Size and Region)

- 2019. najbolja zračna luka u Europi u grupi zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika godišnje (Best Airport in Europe by Size and Region)

- 2020. najbolja zračna luka u Europi u grupi zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika godišnje (Best Airport in Europe by Size and Region)

The Airport Service Quality (ASQ) je vodeći svjetski program ocjenjivanja stupnja zadovoljstva putnika uslugama zračnih luka kada se govori o usporedbi najboljih praksi industrije koju predstavlja tzv. Benchmarking mjerenjem zadovoljstva putnika kroz 37 ključnih pokazatelja uspješnosti. Program na terenu tijekom cijele godine provode certificirani ASQ agenti, intervjuirajući putnike u zračnim lukama putem jedinstvenog ACI/ASQ upitnika. U drugom kvartalu 2020. godine anketiran je nešto manji broj putnika, dok je u prvom, trećem i četvrtom kvartalu anketiran isti broj putnika kao i 2019. godine.

ACI (Airport Council International) nije mijenjao kategorizaciju aerodroma po broju putnika, bez obzira što je u svim zračnim lukama u 2020. godini zabilježeno značajno smanjenje broja putnika, uzrokovano COVID-19 pandemijom. Tijekom 2021. godine ovaj program omogućit će nam dodatni uvid u specifičnosti vezane uz uspješnost provođenja mjera zaštite od COVID-19 pandemije, kako bismo dodatno unaprijedili naše poslovne procese i djelovanje.