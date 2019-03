Prema istraživanju putnika o zadovoljstvu uslugama ACI/ASQ, Zračna luka Franjo Tuđman proglašena je najboljom zračnom lukom u Europi u grupi zračnih luka od 2 do 5 milijuna putnika u 2018. godini

Putnici i korisnici usluga Zračne luke Franjo Tuđman još jednom su prepoznali i nagradili visokim ocjenama zračnu luku, kroz redovito istraživanje kvalitete usluga ACI/ASQ (Airports Council International / Airport Service Quality).

Prema tom istraživanju zagrebačka zračna luka proglašena je najboljom zračnom lukom u Europi u grupi zračnih luka veličine od 2 do 5 milijuna putnika godišnje (Best Airport in Europe by Size and Region) u 2018. godini.

Nakon ACI/ASQ nagrade u 2017. godini, prema kojoj je Zračna luka Franjo Tuđman proglašena zračnom lukom s najvećim unapređenjem u Europi (Most Improved Airport), ovo je druga u nizu vrijednih nagrada vezanih za kvalitetu usluge zračne luke.

„Ovo je nastavak naših izvrsnih rezultata i odličan uvod u skoro obilježavanje druge godišnjice otvorenja novog putničkog terminala, u kojem bilježimo kontinuirani rast prometnih rezultata. Ove nagrade nas iznimno vesele, a i obvezuju da nastavimo našim putnicima i korisnicima pružati još kvalitetniju i bolju uslugu“, izjavio je Huseyin Bahadir Bedir, predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb.

Kako je spomenuto, ova nagrada je odličan uvod u obilježavanje druge godišnjice otvorenja novog putničkog terminala i nastavak pozitivnih rezultata u svim segmentima poslovanja zračne luke. Naime, od početka koncesijskog razdoblja zagrebačka zračna luka bilježi porast prometa od 36% i dolazak novih 15 zrakoplovnih kompanija u redovitom redu letenja. Zagreb je danas povezan s 46 izravnih destinacija u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Međunarodna zračna luka Zagreb, koncesionar zračne luke Franjo Tuđman, kontinuirano provodi pripreme za svaku sezonu, kroz različite projekte dodatne modernizacije operativnih procesa i proširenja kapaciteta. Tako se danas pušta u promet četvrta traka za preuzimanje prtljage, što će zasigurno dodatno ubrzati protok putnika, te poboljšati kvalitetu usluga zračne luke.

ACI je danas, 6. ožujka 2019. godine, u svom sjedištu u Montrealu u Kanadi, objavio dobitnike ASQ nagrada koje se dodjeljuju za kvalitetu usluga u zračnoj luci. ACI/ASQ program prepoznaje zračne luke diljem svijeta koje prema mišljenju putnika pružaju najbolje aerodromske usluge i iskustvo putovanja.

The Airport Service Quality (ASQ) program je ocjenjivanja kvalitete usluga zračnih luka te vodeći svjetski program, za tzv. Benchmarking, mjerenje zadovoljstva putnika kroz 37 ključnih pokazatelja uspješnosti. Provode ga certificirani ASQ agenti koji intervjuiraju putnike u zračnim lukama, putem specijaliziranog ACI / ASQ upitnika. Nagrađenim zračnim lukama dodijelit će se plakete na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada (ASQ Awards Ceremony) koja će se održati tijekom ACI svjetskog summita o korisničkom iskustvu (ACI Customer Experience Global Summit) na Baliju, u rujnu 2019. godine.