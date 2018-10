Dokumentarno-igrani serijal autora i voditelja Domagoja Mikića večeras donosi detalje šokantne priče o krvavim pohodima ubojice Srđana Mlađana, koji uskoro izlazi na slobodu.

Od njegova izlaska na slobodu strepe svi: žrtve, svjedoci, prijatelji, ali i njegovi sugrađani. Mladić koji je nizao sporske uspjehe završio je kao glavna vijest koja je punila novinske stupce crne kronike.

"Tragovi" rekonstruiraju priču od trenutka kada je ispred petrinjske osnovne škole pronađena ubijena 16-godišnja djevojka. Glavna nepoznanica policiji bila je tko bi hladnokrvno s četiri hica u leđa ubio inače mirnu i omiljenu djevojčicu.

Iako su svi tragovi istražitelje vodili prema dečku ubijene, sasvim slučajno pakleni plan serijskog ubojice počeo se razotkrivati nakon pljačke banke na području Siska.

Prvi put o krvavom pohodu svoga sina govore i Nedjeljka i Mladen Mlađan, koji otkrivaju do sada neispričanu stranu priče i viđenje svih događaja koje je počinio njihov sin. ''To kad se dogodilo, on je došao navečer kući i popio čašu mlijeka i otišao leći. Znači, ja ne razumijem da može netko to napraviti, popiti čašu mlijeka i otići spavat, i drugi dan normalno u školu kao da ništa nije bilo'', rekao je otac Mladen Mlađan.

Ekipa emisije "Tragovi" donosi i nikad dosad objavljene snimke policije, koje otkrivaju kako je završila talačka kriza tročlane obitelji na zagrebačkom Borongaju koju je oteo Srđan Mlađan.

Ne propustite "Tragove", koji donose i brojne šokantne i emotivne detalje o životu žrtava, kao i paklenim planovima najmlađeg hrvatskog serijskog ubojice, večeras nakon Farme na Novoj TV!