Na Božić 2009. godine u kući Filipovićevih u okolici Okučana za obiteljskim stolom jedno mjesto ostalo je prazno. Obitelj i prijatelji koji su iščekivali 36-godišnju Ljubicu da dođe iz Zadra, nisu mogli naći odgovor na pitanje iz kojeg razloga im se Ljubica nekoliko dana ne bi javila ni pojavila na obiteljskim druženjima do kojih je cijela obitelj držala.

Prolazili su dani kako se Ljubica nije javljala obitelji ni prijateljima, a u okolici Okučana nitko je nije vidio. Njezina je obitelj stoga odlučila nestanak prijaviti policiji u Okučanima. Policijski službenici obavili su razgovore s osobama koje su bile bliske s Ljubicom, a to je uključivalo i njezina supruga. ''Suprug nestale Ljubice Filipović govorio je da je volio nestalu, da je prepisao mirovinu, životno osiguranje, oženio se dva mjeseca prije nestanka'', prisjeća se viši policijski inspektor Ivica Dučić.

Dubravka Pereković, sestra nestale Ljubice priča kako je nakon Ljubičina nestanka i dalje komunicirala s njezinim suprugom u nadi da će pronaći svoju sestru. On joj je govorio kako je i sam traži po Zadru, ne bi li je negdje susreo na ulici. Prethodno je policiji i obitelji rekao čak da je Ljubica otišla u Slavoniju s muškarcem s kojim je u vezi. ''Pa mislila sam možda je otišla, naljutila se, pa javit će se, ali tu su prolazili mjeseci. Nitko se nije javljao'', govori Ljubičina kći Dolores.

Iako su sve verzije detaljno provjeravane, istražitelji nisu imali nikakav konkretan trag koji bi ih doveo do nestale Ljubice. Odlučili su još jednom detaljno obaviti razgovore sa susjedima, rodbinom, stanodavcem kod kojeg je Ljubica živjela. Svi su Ljubičin brak opisivali kao skladan, pun ljubavi, savršen. Suprug joj je čak poklonio psa kakvog je Ljubica oduvijek željela, a nazvala ga je Life.

Sumnje u savršen iskaz

Suprugova briga za Ljubicu na prvi je pogled izgledala kao znak velike pažnje i privrženosti, no kako su istražitelji, ali i njezini bližnji vrtjeli film unatrag, pitali su se stoji li iza tolike brige ipak neka druga emocija. Otvorilo se pitanje je li možda riječ o osobi koja iza maske brižnog i umiljatog muškarca skriva divlju zvijer koja je, kako bi sačuvala Ljubicu samo za sebe, spremna učiniti baš sve. Inspektor Dučić rekao je kako je suprugov iskaz ipak bio presavršen, što je bilo sumnjivo.

Sumnje u presavršenog supruga nisu dovodile do konkretnog traga koji bi potvrdio njegovu povezanost s nestankom njegove voljene supruge. Vrijeme nije bilo na strani istražitelja. Ostalo im je još provjeriti detalje oko Ljubičina dolaska u Zadar i početka zajedničkog života s novim suprugom u unajmljenom stanu na zadarskom Novom Bokanjcu.

''Kako je vrijeme prolazilo, moja mama je imala 30 i neku godinu, a on je imao 50. Znači, razlika od 20 godina stvarala je neki problem. Ona je željela više živjeti, uživati, dok je on više bio povučeniji i mirniji. Nije mu smetalo, ali on nije mogao na neki način voditi korak s njom'', prepričava kći Dolores.

Ljubičina kći nastavlja pričati kako je jednom prilikom u svađi suprug fizički nasrnuo na Ljubicu. ''Kad ga je odlučila ostaviti, ni tad joj nije dao mira. Znači, sve to vrijeme on je nju držao pod kontrolom i manipulirao njome. I manipulirao je s Dolores'', govori Ljubičina prijateljica Maja Lučić.

Počele su se otkrivati nelogičnosti

Maji je jedne večeri tako stigao SMS u kojem je pisalo: ''Majo, molim te, nazovi me. U opasnosti sam. Nazovi na moj 099, Ljubica je''. Svi su je tada zvali, no bezuspješno. Ljubičin suprug njezinoj je obitelji tada govorio kako ga je Ljubica ostavila i otišla s novim dečkom negdje kod Pakraca, a kasnije stanodavcu je rekao da je otišla prijateljici u Švicarsku i da mu se neće javiti.

Policijski inspektori primijetili su nelogičnosti u suprugovu iskazu. ''Mi nismo njega nikad izostavili s popisa osumnjičenih osoba i često, dok smo razgovarali s njim, vidjeli smo da neke stvari ne može više ponavljati, kao što je u početku kriminalističkog istraživanja govorio'', kaže inspektor Ivica Dučić.

Nakon Ljubičina nestanka u prosincu, njezin je suprug bio u kontaktu s obitelji još osam mjeseci, nakon čega se prestao javljati. ''Puno je manje pričao. Izbjegava je poglede ljudi, priče. Kažu da je palio svijeće na određeni dan. Ja to nisam vidio, ali ljudi tako kažu'', prisjeća se suprugov prijatelj Ante Keserović.

Jedan od najvećih misterija u ovom slučaju istražiteljima je bila činjenica da je mobitel nestale bio kod njezina supruga. Puno je vremena prošlo od Ljubičina nestanka do trenutka kada su istražitelji saznali što se dogodilo Ljubici i koji je pravi motiv onoga što se dogodilo u njezinu domu. ''Ja sam s njim puno puta razgovarao, puno puta. I naši razgovori koji su se vodili, 80 posto vremena su bili o psu i o psima, znači 80% vremena. A 10-ak ili 20 posto samo o predmetu. Nakon nekog vremena vidite da je to nit za koju se morate hvatati. Jednostavno je otvorio dušu i priznao što je napravio'', kazao je inspektor Dučić.

Ubio ju je zbog voljenog ljubimca

Ljubičina obitelj, ali i majka njezina supruga govore da je on volio njihova psa Lifea jednako koliko i Ljubica. Upravo je njihov ljubimac bio motiv za ubojstvo toliko voljene Ljubice.

Policijskim je istražiteljima suprug rekao da je Ljubica udarila psa, što je u njegovim očima nedopustivo. ''On je, znači, udario svojom rukom u glavu, nakon čega je ona pala na leđa, udarila u namještaj i ostala ležati nepokretno i nakon par trenutaka on je vidio da iz glave, znači predjela glave, curi krv. Ona je odmah po njegovu iskazu bila mrtva'', rekao je Dučić.

Bez obzira na suprugovo priznanje i detaljan opis svega što se dogodilo u noći kada je ubio Ljubicu, policiji je trebalo što više dokaza da se to zaista tako zbilo. Sud je naložio rekonstrukciju samog događaja. Ubojica je u pratnji istražitelja i iskusnih krim tehničara ponovno doveden na mjesto zločina ne bi li im opisao sam tijek događaja koji se zbio kobne večeri.

Svi su bili svjesni kako su šanse za pronalazak konkretnih tragova nakon gotovo godinu dana minimalne. ''Stan je nakon događaja renoviran. Znači, zidovi su ofarbani, podovi su, parketi, ofarbani. U biti u potpunosti je mjesto zločina izmijenjeno od dolaska očevidne ekipe'', rekao je krim tehničar Ivica Rogić i dodao kako su podizanjem dijelova parketa pronašli tragove krvi koji su pripadali Ljubici.

Samo on zna gdje je tijelo

Iako je priznao da je suprugu ubio slučajno, za istražitelje je i dalje bio misterij gdje je ubojica sakrio tijelo nesretne Ljubice. Klupko zločina počelo se odmotavati, a tada je uslijedio šok. Bolesno zaljubljeni ubojica istražiteljima je otkrio što je učinio s tijelom svoje supruge.

Nakon ubojstva tijelo je zamotao u deku i stavio ga u veliku kutiju. Kutiju s tijelom supruge bacio je u kontejner koji su djelatnici komunalca ispraznili. Istražitelji su pretraživali odlagalište smeća kako bi pronašli Ljubičino tijelo, ali do današnjeg dana potraga je bezuspješna.

Ljubičina obitelj ne vjeruje da bi ona udarila psa kojeg je obožavala. ''Tak se radovala tom psu i sve i sad, da moja sestra izgubi glavu radi toga psa. Ne. To nije moguće. Ne'' govori njezina sestra Dubravka.

Na suđenju na Županijskom sudu u Zadru suprug je ponavljao istu priču. U stanci tijekom suđenja Ljubičina je kći molila da nasamo razgovara s ubojicom. ''Nadala sam se da će mi možda reći istinu, da bi on ponovio istu priču koju je rekao i pliciji, i odvjetnicima i pred sudom. I naravno da me tražio za oprost, na što sam ja rekla da mu ja oprost ne mogu dati.

Kod sebe sam imala jednu krunicu iz Međugorja. Tu sam mu krunicu dala i rekla sam mu da moli Boga za oprost jer mu ja oprostiti ne mogu'', rekla je Ljubičina kći Dolores.

Sud je donio nepravomoćnu presudu na 13 godina zatvorske kazne, no presudom Vrhovnog suda ta je kazna preinačena na 10 godina. Ubojičina majka govori kako on zna gdje je tijelo nesretne Ljubice. Obitelj se i dalje nada kako će ubojici priraditi savjest te da će reći gdje se nalazi tijelo nestale Ljubice Filipović.

Intrigantni dokumentarno-igrani serijal Nove TV 'Tragovi' donosi rekonstrukciju najtežih i najzagonetnijih zločina koji su se dogodili u Hrvatskoj.

Snimljeni prema istinitim događajima, kroz razgovore s ključnim akterima te potresne autentične snimke, otkrivaju što je prethodilo nekim od najokrutnijih ubojstava koja su šokirala zemlju. 'Tragove' urednika i voditelja Domagoja Mikića pratite od ponedjeljka do srijede na Novoj TV nakon 'Farme', a propuštene emisije pogledajte na novaplus.dnevnik.hr.