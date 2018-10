Zagrebačka je policija u potrazi za nestalom 23-godišnjakinjom iz Zagreba na Gračanskoj cesti naišla na krvavog muškarca starije dobi, vidno rastresenog, kojem je hitno trebala pomoć.

Prvim pregledom utvrđeno je kako pronađena osoba na tijelu ima nekoliko ubodnih rana koje bi mogle dovesti do katastrofalnih posljedica. Zatečeni muškarac hitno je trebao operaciju koja bi mu spasila život, pa je prebačen u Klinički bolnički centar Zagreb na daljnju obradu. Policijski službenici nastojali su utvrditi identitet osobe, ali i porijeklo njegovih ozljeda koje su sve više upućivale na pokušaj samoubojstva.

Dok jedan tim istražitelja utvrđuje motive koji su nagnali još nepoznatog muškarca da pokuša počiniti suicid, drugi tim bavi se intenzivnim traganjem za nestalom 23-godišnjom Tihanom Jandroković. Započeli su provjeru informacija koje je Tihana o svom kretanju rekla najbližima.

Nekoliko trenutaka prije same operacije, 72-godišnjak kojeg je policija pronašla u šumi, odlučio je ispričati istražiteljima što se zapravo dogodilo u Gračanskoj šumi nekoliko sati ranije. Policiji je rekao da je po dolasku u Zagreb u ormariću na autobusnom kolodvoru ostavio fascikl s pismima i CD s fotografijama. Iz pisama je otkriveno da je bio u vezi s nestalom Tihanom, ali i da je on njezin očuh.

Tragovi otkrivaju vezu nestale djevojke i njezina očuha (Foto: Dnevnik.hr)

Njezina je obitelj ostala šokirana informacijama iz njegovih pisama. ''Evo, to što je on napisao, ja to nikad nisam niti znala. Nisam nikad ni pročitala nigdje, niti sam imala pojma da se on zaljubio u Tihanu. Kasnije vjerojatno, vjerojatno je bilo nešto između njih'', ispričala je Tihanina majka Đurđica Mordacz Crnčić. Tihanin brat Damir i majka opisali su 72-godišnjaka kao strogu osobu koja je voljela sve imati pod kontrolom i znati sve o kretanjima i namjerama drugih. U kući je čak instalirao i uređaj za prisluškivanje telefonskih razgovora.

Tihana je jedno vrijeme živjela s očuhom u Vodicama, nakon što je preživjela veliku traumu, a rame za plakanje pronašla je u 46 godina starijem očuhu. Nakon godina koje je provela u vezi s očuhom, iz Vodica seli kod oca u Zagreb i pokušava započeti novi život. Očuh se s Tihaninom odlukom nije lako mirio te je i dalje imao namjeru nadzirati svaki Tihanin korak. Telefon u kući Jandrokovićevih nije prestajao zvoniti.

Ucjenjivao Tihanu njezinim fotografijama?

U očuhovoj kući u Vodicama pronađen je tajni pretinac u kojem je čuvao Tihanine eksplicitne fotografije kojima je, pretpostavlja policijski inspektor Domagoj Šimatović, ucjenjivao djevojku.

Istražitelji su vrlo brzo počeli povezivati konce i shvatili kako bi nestanak 23-godišnjakinje i pokušaj samoubojstva mogli biti itekako povezani. U cijeloj priči još nisu uspjeli ući u trag Tihani Jandroković koja je, po svim informacijama koje su prikupili, prekinula ljubavnu vezu sa očuhom.

Istražitelje je zanimalo gdje se nalazi nož kojim je očuh pokušao izvršiti samoubojstvo. Tada im je rekao da se nož nalazi u šumi, pokraj Tihanina tijela. Prepričavajući istražiteljima što se točno dogodilo, očuh nije ulazio u detalje motiva zbog kojeg je brutalno ubio djevojku samo nekoliko dana prije njezina rođendana.

Ljubavni labirint očuha i pokćerke završio krvavim ubojstvom (Foto: Tragovi) - 6

Nakon toga je odlučio sebi oduzeti život, ali bezuspješno. Probudila ga je kiša koja je počela padati, a tada više nije imao hrabrosti oduzeti sebi život. U šoku od svega što se dogodilo dotrčao je do ceste gdje je naletio na policiju i tražio pomoć.

''Ja vam nikad nisam mislila da će on ubiti dijete, nego sam uvijek mislila da će ubiti mene, jer je on meni uvijek prijetio. Znači to je tolika bolest u toj osobi, tolika mržnja, toliki bijes, da mi je on onda ubio ono nešto što je meni jako drago, da nama napravi bol'', rekla je Tihanina majka. Njezin bivši suprug danas služi 23-godišnju kaznu u Lepoglavi.

