Provjereno donosi tragičnu ispovijest udovice glumca Ace Bogdanovića koji je par koraka od kuće smrtno stradao u naletu automobila kojim je upravljao 22-godišnji mladić.

Ono što je isprva izgledalo kao nesretni slučaj, pretvorilo se u noćnu moru ogorčene obitelji nakon što su otkrili da je mladić, jureći i ne zaustavljajući se na zebri, autom upravljao bez vozačke dozvole. Mladić je pobjegao s mjesta nesreće, a za sobom ostavio nepopravljivu štetu.

Osim što je otprije poznat policiji kao evidentirani recidivist prometnih prekršaja, mladić je sin prometnog policajca, a neutješna Acina supruga ne prestaje se pitati kako je moguće da ga dosad nitko nije spriječio.

Dvadeset metara od prozora pored kojeg je spokojno spavao njegov trogodišnji sin, na Acu je naletio terenac na pješačkom prijelazu. Podignuvši ga na poklopac motora, vjetrobransko staklo, pa čak i na krov, Aca je zadobio teške ozlijede koje su za njega bile kobne.

Sve je to čula njegova žena Sena koja se s tugom i gorčinom prisjeća tragičnog događaja: "Čuo se užasan jedan jak udarac. Ja sam znala da treba doći, netko je viknuo sa trotoara, iste sekunde sam shvatila da je netko nastradao. Jednostavno sam samo molila Boga da se to nije dogodilo nama i onda sam pogledala kroz prozor i shvatila da se to dogodilo nama“.

Gubitak voljenog supruga dodatno je otežala nepravda da je nesreću skrivio mladić koji već četiri godine neovlašteno upravlja vozilom i koji je pobjegao s mjesta nesreće, a ovo nije prva nesreća koju je izazvao.

Nakon sprovoda, stigao je telegram obitelji vozača kojim su izrazili svoju sućut, ali i napisali rečenicu koju Sena naprosto ne može vjerovati: "Nismo mi našega sina odgajali da uništava tuđe živote". Sena koja živi u strahu da će recidivist ponovno dobiti blažu kaznu, ne može se složiti s njima, a pitanje zašto ga sustav nije kaznio da mu više nikada ne padne na pamet sjesti u auto ostaje neodgovoreno.

