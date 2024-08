Toplinski val traje do kraja tjedna, a onda slijedi osvježenje: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Na europsko kopno počinju stizati atmosferske fronte koji će se do nedjelje još zadržavati na zapadnim obroncima Alpa. Ispred ovih atmosferskih poremećaja u našim će se krajevima i dalje prostirati vrlo topao zrak u koji će povremeno pritjecati malo vlage i stvarati uvjete za lokalne nestabilnosti.

Ujutro će prevladavati vedro te vrlo toplo, osobito na Jadranu. Najniža temperatura u unutrašnjosti od 18 do 22, a na moru od 24 do 27 stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj, uz dosta sunca, slijedi brzi porast temperature do ljetnih vrućina, uz najvišu dnevnu temperaturu od 34 do 37 stupnjeva. Ponegdje su, uz prolazno jači razvoj oblaka poslijepodne mogući i izraženiji pljuskovi i grmljavina i to prije svega u zapadnom dijelu područja.



U istočnim predjelima pretežno sunčano i vrlo vruće, većinom 36 ili 37, a ponegdje i 38 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu većinom sunčano i vruće, a vjetar slab. Uglavnom u gorskom području i unutrašnjosti Istre mjestimice uz jači razvoj oblaka može biti pljuskova i grmljavine. Najviša temperatura od 32 do 37 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće. Vjetar i ovdje većinom slab, a temperatura od 35 do 38 stupnjeva.



More je posvuda vrlo toplo, ponegdje uz visoke vrijednosti od 28 ili 29 stupnjeva.



Jednako tako stupanj opasnosti od sunčeva UV zračenja većinom je visok, a na jugu i vrlo visok.

VRIJEME IDUĆIH DANA

Do sredine vikenda u unutrašnjosti pretežno sunčano vruće i vrlo vruće, a vjetar većinom slab.

Jednako tako i na Jadranu pretežno sunčano. Tijekom noći i jutra vrlo toplo, a zatim vruće i vrlo vruće. Vjetar i ovdje većinom slab.

Do nedjelje pretežno sunčano i jake ljetne vrućine. U nedjelju slijedi promjena vremena uz oborine i osvježenje, osobito potkraj dana i u ponedjeljak kad ponegdje s olujnim nevremenom može pasti i velika količina oborine.



