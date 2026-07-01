Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
PANDORINA KUTIJA

Dnevnik Nove TV razotkrio stanje u bolnicama za vrijeme toplinskog vala: "Radimo ono što i prijašnjih stotinu godina..."

Piše DNEVNIK.hr, Martina Bolšec Oblak, 01. srpnja 2026. @ 19:56 komentari
Klime u bolnicama - 5
Klime u bolnicama - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Nakon priče Dnevnika Nove TV o uvjetima u riječkoj bolnici, gdje zbog obnove teški pacijenti leže u nerashlađenim sobama sa zamračenim prozorima otvorila se još jedna Pandorina kutija. U nekim bolnicama vrućine rješavaju otvaranjem prozora, u drugima ne mogu pronaći servisera za postavljanje klime, a u Zagrebu problem stvaraju trafostanice.
Najčitanije
  1. Tuča u Sinju - 3
    poljoprivrednici na koljenima

    Zbraja se šteta nakon nevremena, tuča uništila vinograde i voćnjake: "Ja ovo u životu nisam doživio"
  2. Policija, ilustracija
    OČEVID U TIJEKU

    Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
  3. Nevrijeme u Bukureštu
    nakon toplinskog vala

    VIDEO Balkansku zemlju pogodila snažna oluja, stradao glavni grad: "Ovo je dosad neviđeno!"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Prostorni plan i GUP Dubrovnika /glavna tema javne rasprave
javna rasprava
Kaos na javnoj raspravi: Režu tisuće turističkih kreveta, investitori najavljuju odgovor
Od srijede nova pravila za male pošiljke iz trećih zemalja
NOVA PRAVILA
Kupnja s kineskih stranica više nije ista: Evo što se mijenja
Zbog velikih vrućina prihvatilište u Rijeci prima i beskućnike koji nisu inače njihovi korisnici
predah od vrućina
Dok Hrvatska gori, oni se nemaju gdje skloniti: Ovo prihvatilište otvorilo im je svoja vrata
Toplinski val otkrio probleme s klimatizacijom u u hrvatskim bolnicama
PANDORINA KUTIJA
Dnevnik Nove TV razotkrio stanje u bolnicama za vrijeme toplinskog vala: "Radimo ono što i prijašnjih stotinu godina..."
Kako izbjeći zamke? Dnevnik Nove TV donosi vodič kroz sniženja: "Jedan od prvih znakova prijevare je..."
počeli popusti
Kako izbjeći zamke? Dnevnik Nove TV donosi vodič kroz sniženja: "Jedan od prvih znakova prijevare je..."
Danko Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju sisačke željezare 2:05 5
preuzimanje željezare
Bila je srce industrije Siska, sada je dobila novu nadu: "Investitor je najavio da će širiti posao, bit će dodatnih zapošljavanja"
Zbraja se šteta nakon nevremena, tuča uništila vinograde i voćnjake: "Ja ovo u životu nisam doživio"
poljoprivrednici na koljenima
Zbraja se šteta nakon nevremena, tuča uništila vinograde i voćnjake: "Ja ovo u životu nisam doživio"
Prometna nesreća na području Zaprešića
OČEVID U TIJEKU
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Snažna oluja pogodila Rumunjsku nakon toplinskog vala, stradao Bukurešt: "Ovo je dosad neviđeno"
nakon toplinskog vala
VIDEO Balkansku zemlju pogodila snažna oluja, stradao glavni grad: "Ovo je dosad neviđeno!"
U kući u SAD-u pronašli 16-ero djece u stravičnim uvjetima: "Ovo je čisto zlo"
U Ohiju uhićeno četvero
U kući pronađeno 16-ero djece u strašnim uvjetima, najmlađe ima godinu i pol: "Ovo je čisto zlo"
Prosječna netoplaća za travanj u Hrvatskoj 1552 eura
Zanimljivi podaci
Objavljena prosječna plaća u Hrvatskoj: Imate li vi toliko?
Žena se utopila na jezeru na području Rugvice
JAVLJA POLICIJA
Tragedija kod Zagreba: Žena s obitelji otišla na kupanje, utopila se
Pacijenti u riječkoj bolnici leže u nerashlađenim sobama 10
OGLASILA SE BOLNICA
FOTO "Moj otac u lokvi znoja u bolnici": Fotografije s Odjela kardiologije riječkog KBC-a usred toplinskog vala izazvale šok
Andrej Plenković odgovorio Zoranu Milanoviću koji ga je pozvao na sastanak 4
hitan sastanak
Plenković odgovorio Milanoviću: "Dok ne povučete zapovijed..."
Milanović: "Nema drame. Plenković se pravi lud" 4
Sukob zbog mimohoda
Milanović: "Nema drame. Plenković se pravi lud. Neka pokrene moj opoziv, ali..."
Sudjelovanje dvadeset vojnika na mimohodu zapalio državni vrh: Plenković izlazi s odgovorom 4
"tirada besmislica"
Okršaj oko Pariza se nastavlja! Plenković odbrusio Milanoviću: "Izolirani mrgud, vojska nije njegova prćija, vodio je Hranja u Slovensku..."
Dvoje novih svjedoka na suđenju Mariju Banožiću: "Vozača kamiona nije bilo ondje" 4
nastavak suđenja
Novi svjedoci na suđenju Banožiću: "Mi smo prvi bili tamo. Začudio nas je postupak policije"
Vojni analitičar: "Srbija će dobiti Rafalee koji bi pomeli hrvatske avione" 3
"Neka Milanović smijeni savjetnika"
Vojni analitičar: "Srbija će dobiti Rafalee koji bi pomeli hrvatske avione"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Zbraja se šteta nakon nevremena, tuča uništila vinograde i voćnjake: "Ja ovo u životu nisam doživio"
poljoprivrednici na koljenima
Zbraja se šteta nakon nevremena, tuča uništila vinograde i voćnjake: "Ja ovo u životu nisam doživio"
Prometna nesreća na području Zaprešića
OČEVID U TIJEKU
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Žena se utopila na jezeru na području Rugvice
JAVLJA POLICIJA
Tragedija kod Zagreba: Žena s obitelji otišla na kupanje, utopila se
show
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja 0:22 20
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Udala se pjevačica Lana Kos 0:50 8
''nevjerojatan vrtlog emocija''
Hrvatska pjevačka diva udala se za 41 godinu starijeg partnera, zajedno su više od 10 godina
Tragedija Christine Grimmie 43:37 11
Šokantna tragedija
Imala je samo 22 godine: Jedan susret s obožavateljem završio je na najstrašniji mogući način
zdravlje
Simptomi raka kože: Ako primijetite ovih 7 promjena, javite se dermatologu
Piše liječnik
Simptomi raka kože: Ako primijetite ovih 7 promjena, javite se dermatologu
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Ovo trebate znati
Što se događa s vašim šećerom u krvi kada jedete tjesteninu s umakom od rajčice?
Tihi signali loše probave koje većina ignorira – i kako ih tijelo pokušava upozoriti
POKROVITELJ DONAT
Tihi signali loše probave koje većina ignorira – i kako ih tijelo pokušava upozoriti
zabava
Kad je plaža 20 metara od apartmana: Pogledajte snimku Bosanke koja je nasmijala regiju
LOL
Kad je plaža 20 metara od apartmana: Pogledajte snimku Bosanke koja je nasmijala regiju
Čudo u bolnici: Čak 17 medicinskih sestara iz rodilišta istovremeno čeka prinove
Wow!
Čudo u bolnici: Čak 17 medicinskih sestara iz rodilišta istovremeno čeka prinove
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
Čovječe…
Idilična plaža puna je prijetnji, pokazala zašto se tamo nitko ne kupa
tech
Fascinantna sposobnost 17-godišnjakinje oduševila znanstvenike: Takvih je ljudi tek stotinjak na svijetu
Neki bi joj zavidjeli
U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100"
sport
Poljski turistički huligani izveli tajnu akciju po Dalmaciji: Uništi su brojne Torcidine grafite
NEVJEROJATNO!
Poljski turistički huligani izveli tajnu akciju po Dalmaciji: Uništili su brojne Torcidine grafite
Tottenham prodao Luku Vuškovića!
JAKO SU GA ŽELJELI
Tottenham prodao Luku Vuškovića!
Slovenski sudac na udaru: FIFA hitno izbrisala objavu kad su shvatili što je napravio
Skandal
Slovenski sudac na udaru: FIFA hitno izbrisala objavu kad su shvatili što je napravio
tv
Daleki grad: Susret kao nekada – bez tereta 1:15
DALEKI GRAD
Daleki grad: Susret kao nekada – bez tereta
Daleki grad: Ionako joj je teško - neka joj ne otežava 1:25
DALEKI GRAD
Ionako joj je teško - neka joj ne otežava
Tajne prošlosti: Pored brige o pošiljci traga za nečim važnijim 0:53
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Pored brige o pošiljci traga za nečim važnijim
putovanja
Najbolje europske pizzerije 2026. 50 Top Pizza
50 Top Pizza
Objavljen je popis najboljih pizzerija u Europi – jedna se nalazi i u Hrvatskoj
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu 8
Sakarun
Hrvatski Havaji: Duga pješčana plaža koja je proglašena jednom od najljepših na svijetu
Starom cestom na more: romantika koja ponekad vrijedi
Teška romantika
Starom cestom na more: Štedimo živce i novce za švedski stol i ljepote po putu
novac
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Deset novih na ljestvici
Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Na kriptovalutama zaradio više od milijardu dolara, otkriveno i u koje je dionice najviše ulagao
Godišnje izvješće o Trumpovoj imovini
Na kriptovalutama zaradio više od milijardu dolara, otkriveno i u koje je dionice najviše ulagao
lifestyle
Kolač mjeseca lipnja: Kolač s grizom i višnjama
Kolač mjeseca
Dobro ga ohladite i uživajte: Kolač mjeseca je kolač s višnjama i grizom
Ana Maslać Plenković u elegantnoj haljini brenda Destree 14
ELEGANTNO IZDANJE
Haljina Ane Maslać Plenković profinjena je, jednostavna i stvorena za ljeto - a nose je i princeze
Fotografije koje dokazuju da je kovrčavi bob top frizura 10
I opušteno i ženstveno
10 fotografija koje će vas uvjeriti da je kovrčavi bob savršena ljetna frizura
sve
Poljski turistički huligani izveli tajnu akciju po Dalmaciji: Uništi su brojne Torcidine grafite
NEVJEROJATNO!
Poljski turistički huligani izveli tajnu akciju po Dalmaciji: Uništili su brojne Torcidine grafite
Meri Goldašić uživala na spektaklu Bad Bunnyja 0:22 20
nije propustila spektakl
Naša influencerica otišla na koncert trenutačno najpopularnijeg glazbenika na svijetu
Tottenham prodao Luku Vuškovića!
JAKO SU GA ŽELJELI
Tottenham prodao Luku Vuškovića!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene