Dnevnik Nove TV razotkrio stanje u bolnicama za vrijeme toplinskog vala: "Radimo ono što i prijašnjih stotinu godina..."

Dok još koji dan traje energetska obnova u vinkovačkim bolničkim sobama ne radi ni jedna klima. Usred toplinskog vala nije lako ni pacijentima i medicinarima.

Ravnatelj kaže u sobama je oko 27 stupnjeva.

"Radimo ono što smo radili stotinama godina. Ujutro se rastvori sve, prozrači i onda se zatvori. Srećom su novi prozori, troslojna stakla pa je dobra izolacija", govori ravnatelj Krunoslav Šporčić.

I dok moderni prozori pomažu u stogodišnjim metodama, očito odmažu u mobilnim klimama.

Klime u bolnicama - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Mobilne klime su manje učinkovite. Onda morate kroz prozor staviti jednu cijev, a kako ćete kroz troslojna stakla staviti novu cijev, da na novim prozorima režemo otvore", smatra Šporčić.

Obnavlja se i dubrovačka bolnica pa su i kod njih sobe zagrijane. No njima pak mobilne klime pomažu, a i neke odjele su preselili.

"Pacijenti zovu radi klima, radi vrućina. Velike su vrućine, zaista je bio problem ovih dana. Međutim, stavili smo klime gdje smo mogli. Ali, iznenadili biste se kako je teško doći do majstora za montiranje klima", poručio je ravnatelj Mario Bekić.

Sve je krenulo kada su u redakciju Dnevnika Nove TV došle potresne fotografije iz pregrijanih soba u riječkoj bolnici. Iz bolnice su rekli da je riječ o obnovi te da su osigurane mobilne klime. Ekipa Dnevnika Nove TV provjerila je kakva je situacija u četvrtak.

"Obavještavamo Vas da su dopremljeni dodatni klimatizacijski uređaji, a Služba za opće i tehničke poslove kontinuirano prati situaciju na klinikama te adekvatno reagira u skladu s potrebama, a sve kako bi optimizirali uvjete za pacijente i djelatnike", poručili su.

Klime u bolnicama - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Iz Ministarstva poručuju da je odgovornost na ravnateljima bolnica.

"Napravili su privremenu zaštitu na tim prozorima, to sam vidio iz Vašeg priloga i pokušali su napraviti maksimum, ali očito nije uspjelo sve. Kardiologija je na četvrtom katu, vrućine su nesnosne, ali to ne opravdava da ne poduzmu sve mjere. Trenutno imamo osam bolnica koje imaju energetsku obnovu", kazao je Renato Mittermayer, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

Nakon potresa, u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici radovi se bliže kraju. Oko 80 posto svih lokacija bolnice pokriveno je centralnim klimatizacijskim sustavima.

Klime u bolnicama - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Klime u bolnicama - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nadogradnja split-klima jedinica jako diže energetsku potrošnju i naravno da je stara trafostanica koja je bila na lokaciji bila nezadovoljavajuća. Nakon što je ona na neki način nadograđena, omogućeno nam je da pojačamo i povećamo broj klimatizacijskih jedinica", kazao je zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Neven Tučkar.

U zagrebačkom Svetom Duhu kažu da je klimatizirano oko 95 posto prostora.

"Ovog časa bolnica se nalazi gotovo na granici onoga što je izdržljivost njezinog sustava za napajanje električnom energijom. Broj klima sustava se iz godina u godinu kod nas trajno povećava", kazao je zamjenik ravnatelja Igor Alfirević.

Iz godine u godinu rastu i temperature, a s obzirom na vječne preporuke da se rizični bolesnici ne smiju izlagati visokim temperaturama za pacijente je boravak u rashlađenim sobama minimum koji očekuju prilikom dolaska u bolnicu.