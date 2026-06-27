Navijačice iz Gane uoči utakmice poručuju: “Ako Hrvatska pobijedi, slavit ću s njima"

Rashidatu će zajedno s prijateljicom večeras bodriti reprezentaciju, iako priznaje, kako god završilo, ona će biti zadovoljna.

Navijači Gane - 5 Foto: DNEVNIK.hr

“Ako Hrvatska pobijedi, slavit ću s njima. Živim ovdje i volim Hrvatsku pa ćemo slaviti zajedno. Navijat ću za Ganu na isti način na koji navijam i za Hrvatsku”, rekla je Rashidatu.

Navijači Gane - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Navijači Gane - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Iako je Gana daleko od Hrvatske na FIFA-inoj ljestvici najboljih, ova mnogoljudna afrička država ima sedam puta više stanovnika od Hrvatske. Večeras bi remi odgovarao i jednima i drugima, ali eventualna pobjeda Hrvatske im neće teško pasti. Njezina prijateljica Mary iz Accre ima poruku za sve navijače.

Navijači Gane - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Navijači Gane - 4 Foto: DNEVNIK.hr

“Nogomet je tu da nas ujedini. Većina ljudi ni ne zna sve te različite zemlje. Kroz nogomet se zbližavamo, postajemo jedno kao ljudi. Savjetujem svima, ako večeras bude dobro, to je sjajno. Ali, kako god na kraju završilo, prihvatite to”, rekla je Mary.

Rashidatu i Mary su spremne za večeras, a koji rezultat potajno priželjkuju, nisu otkrile.