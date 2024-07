Kraj toplinskog vala još uvijek nije na pomolu: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja

Toplinski val bi mogao potrajati neko duže vrijeme. Najmanje i kroz prvu polovicu sljedećeg tjedna, pri čemu bi u nedjelju, eventualno ponedjeljak u unutrašnjosti bilo nešto malo manje vruće nego danas. U petak i subotu očekuje se prvi vrhunac ove vrućine. Drugi, u prvoj polovici sljedećeg tjedna. Svakako valja napomenuti da dugotrajnost ovakve vrućine je ono što može stvoriti opterećenje na organizam i stoga je iznimno važno poznavati vlastite granice i ne prelaziti ih ovih dana.

Prati nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Toplinski val zahvaća Sredozemlje, a vrućina će se ovog vikenda najviše akumulirati na području Španjolske i Balkana. Sjevernije u Europi zadržava se malo svježiji i vlažniji zrak. Vrijeme je stoga ondje nestabilnije uz izražena ljetna nevremena, a vrlo malo od tog zraka zapravo uspijeva procuriti južnije, i kod nas se manifestirati kroz poneki grmljavinski pljusak. Uvjeta ima, no šanse su male. Trenutno nas više brine zadržavanje velike vrućine.

U petak ujutro bit će sunčano, toplo i vrlo toplo. Temperatura vrlo brzo ujutro raste pa se već u 8 sati približava 30 stupnjeva, iako ona minimalna, koju obično mjerimo pred izlazak sunca, u kopnenom području bude i bliže 20. Samo u gorju očekuje se oko 18, dok na Jadranu uz 24 do 28 stupnjeva noći nisu ugodne za spavanje. Stoga će mnogi na moru i večeras morati rashladiti prostorije klimom. Sunčano će se zadržati i poslijepodne.

Pročitajte i ovo Ruše se rekordi Hrvatska se prži, a s temperaturom raste i potrošnja struje: HEP tvrdi da neće biti problema s opskrbom

U središnjoj Hrvatskoj još jednom i vrlo vruće uz dnevnu temperaturu često između 35 i 37 stupnjeva. Uz dnevni razvoj oblaka, rijetko je moguć i pljusak. Slično će biti i u Slavoniji i Baranji. Većinom sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša dnevna temperatura do 38 stupnjeva. Ni sunca ni topline ne fali ni u gorskoj Hrvatskoj niti na sjevernom Jadranu. Za sve regije uključena je najviša crvena razina Meteoalarma. U gorju i sutra mala mogućnost za poneki lokalni pljusak. Vjetar slab, ponegdje na moru do umjeren jugozapadni, a temperatura će biti do 35, na moru ponegdje 36 stupnjeva. I Dalmaciju očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme.

Inače, za Dalmaciju se prognozira najdugotrajnija vrućina. Ovo bi moglo potrajati i u drugoj polovici sljedećeg tjedna. Sutra će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti najčešće između 33 do 38 stupnjeva. More će biti dosta toplo - 27, ponegdje i 28, a sad već rijetko gdje osvježavajućih 25 stupnjeva. UV indeks će na cijelom našem području sutra biti vrlo visok.

U sljedeća tri dana bit će većinom sunčano i vruće. U kopnenim krajevima neće biti posve stabilno, odnosno bit će uvjeta za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito u subotu poslijepodne i navečer kad na sjeverozapadu mogu biti i izraženiji. U nedjelju i ponedjeljak malo manje vruće, ali samo ukupno gledajući, lokalno temperatura i dalje može premašiti 35 stupnjeva.

I na Jadranu sunčano i najčešće vrlo vruće, ovdje i uz nastavak vrlo velike opasnosti od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Puhat će jugozapadnjak, potom uglavnom maestral: možda i učini vrijeme malo ugodnijim. Noći za vikend neugodno vrlo tople, a dani još neugodnije vrlo vrući. Prosječno, oko 35, lokalno će biti i koji stupanj više.

_____