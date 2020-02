Ribar, vatrogasac i investitor. Toni Zanko iz Vodica je, kako to za njega kažu, ljudina. Onaj koji je više puta riskirao vlastiti život kako bi pomogao drugima. Njegov izum, vatrogasni ključ koji mijenja 16 alata, nose vatrogasci diljem svijeta.

Za Tonija je to bio dan kao i svaki drugi, sve dok nije dobio poziv poznanika čiji je brod bio u plamenu. Nije se mislio, odmah je isplovio. „Marko je stajao na provi, cijeli brod je gorio, tankovi su eksplodirali. Zapalilo se more oko broda. U tom trenu sam ga uspio ubaciti u svoj brod i maknuo sam ga od gorućeg mora jedno sto metara dalje“, opisuje Toni spašavanje ribara.

Od tada su, kažu, kao braća, a Marko ga je predložio i za dobitnika nagrade za hrabrost. „Najradije bi mu, pošto je došao u Vodice, kuću bio prepisao. Ono šta je on meni učinio. Da nije bilo njega, vjerojatno ne bi bilo ni mene sada“, zahvalan je Marko Huljev.

Toniju je to bilo potpuno normalno. Kaže kako je morao pomoći čovjeku koliko može jer se našao tamo, a to je ionako nešto što bi svaki ribar učinio. Nije to prvi put da je spašavao živote. Nekad je pomagao kao profesionalni vatrogasac, a danas kao član vodičkog DVD-a. „Od malih nogu se uvijek kad je trubila sirena, uvijek se išlo u DVD, trčalo se gasit požare s njima. Na takmičenja. To jednostavno uđe čovjeku u krv“, objašnjava.

Kako kaže, vrag mu mira ne da, pa je osmislio alat koji mijenja čak 16 alata, takozvani vatrogasni ključ. „Ovo je glasmaster koji je rezač prednjih šajbi na staklu. To se nalazi tu, ruka ide unutra. Probija se… Ovaj ima oko kilo i po, a ovaj alat ima težinu 250 grama“, opisuje svoj izum Toni.

To je privuklo i kupce pa je sklopio posao s Turcima. Predsjednik Erdogan opremu je kupio za kompletne brigade u Istanbulu. Među kupcima su bili i oni iz zemalja poput Španjolske, Brazila i Australije.

Posao svugdje gura, osim u Hrvatskoj. Koliko je mogao, sam je donirao domaćim vatrogascima. Dao im je oko 500 komada. Od svoje ideje se nije obogatio. Živi od mora i ribe. Kako tako, ali živi. „Zimi je ajmo reć preživljavanje, a ukoliko liti niste uhvatili ribe za jedan dio zime preživit, onda teško“, opisuje svoje ribarenje.

Ali, kaže, to mu je zapisano u genima. I kako pjesma kaže – more zna njih, more zna te ljude.

