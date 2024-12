Potreseni Tomašević o tragediji u školi: "Zgroženi smo i slomljenog srca"

"Potreseni smo ovim strašnim događajem i izražavamo suosjećanje sa svim žrtvama i njihovim obiteljima. Radi se o velikoj tragediji za grad Zagreb i za cijelu Hrvatsku", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je povodom tragičnog napada na učenike i zaposlenike OŠ Prečko proglasio 21. prosinca Danom žalosti.

"Ne mogu reći da je dobar dan. Ovo je užasan dan koji je sve bacio u stanje šoka", kazao je na početku presice.

Vidno potresen, Tomašević je izrazio sućut obitelji stradalog djeteta te suosjećanje svima koji su pogođeni ovim strašnim događajem. "Zgroženi smo i slomljeni", rekao je.

"Bili smo danas odmah tamo i na licu mjesta razgovarali sa svim institucijama. Uskoro ćemo objaviti sve kontakte službi za pružanje psihiloške pomoći svima kojima je to potrebno, ne samo djelatnicima i učenicima kako bi svi mogli u bilo kojem trenutku dobiti bilo kakvu psihološku pomoć koja im je potrebna", naglasio je.

"Sjest ćemo uskoro i s Vladom i učiniti sve kako se ovako nešto ne bi nikada ponovilo", rekao je vidno potresen Tomašević.

"On se danas nije pojavio na liječenju, to nije točna informacija i zato kažem da je potrebno je sve rasvijetliti je li bilo kakvih propusta i to se mora rasvijetliti i sankcionirati", odgovorio je o napadaču za kojeg se ispostavilo da je emocionalno nestabilan,

Potvrdio je da su neke škole uvele pojačane mjere, ali to nije na razini svih škola. "I mislim da je odgovor na ovu situaciju da se sjednemo svi skupa i da se ovo više nikad ne ponovi. Mi ćemo učiniti apsolutno sve da se ovo više nikada ne ponovi u bilo kojoj školi", naglasio je.

"Naglasio je da nema tih novaca i tih resursa koji bi nas spriječili da učinimo sve da se ovako nešto više nikada ne ponovi", dodao je.

Upitan o bijegu napadača u Dom zdravlja, potvrdio je da se on tamo sakrio nakon monstruoznog napada. "Tamo je počeo sa samoozljeđivanjem i policija ga je u tome spriječila i on je sada pod njihovim nadzorom", kazao je gradonačelnik.

Otvoren je broj telefona u Zavodu za javno zdravstvo Andrija Šatampar za hitnu psihološku pomoć: 01 4696 162

"Tko god osjeća potrebu, svakako nek dođe u neku našu ustanovu bez uputnice, mi pružamo hitnu pomoć 24 sata u Psihijatijskoj ustanovi za djecu i mladež", naglađeno je na presici.

"Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja i isticanjem crnih zastava na objektima u kojima su smještena gradska upravna tijela, Gradska skupština, tijela mjesne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač. Na Dan žalosti neće se održavati zabavne priredbe, a glazba koja će se emitirati na javnim mjestima trebala bi biti primjerena Danu žalosti. Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost na području Grada Zagreba svoje programe trebale bi prilagoditi obilježavanju Dana žalosti", stoji u objavi grada.

Grad će pomoći u osiguranju psihološke pomoći učenicima, roditeljima i zaposlenicima škole. Sve gradske službe su na raspolaganju nadležnim državnim tijelima.

Advent mijenja program

Zbog tragičnog događaja u OŠ Prečko, sve adventske lokacije od danas će raditi u smanjenom obliku, bez pratećih programa i koncerata, objavila je u petak je Turistička zajednica Grada Zagreba.

"Adventske lokacije će već od danas raditi u smanjenom obliku", poručili su.

Zbog proglašenja Dana žalosti 21. prosinca 2024., u subotu će sve adventske lokacije prilagoditi način rada u skladu s tom odlukom.

"Molimo za razumijevanje i pozivamo javnost da informacije prenese kako bismo svi zajedno izrazili poštovanje i solidarnost u ovim teškim trenucima", stoji u priopćenju Turističke zajednice.

