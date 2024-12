Oglasila se majka 19-godišnjeg napadača koji je u petak ujutro u školi u Prečkom napao djecu i djelatnike te jedno dijete ubio.

"Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van. On ima emocionalno nestabilnu ličnost, uz to ima dvije dodatne dijagnoze, i rezao se i sve", kazala je majka za 24 sata i dodala da oni kao obitelj noćima nisu spavali te da su u strahu.

"Rečeno mi je da je napadač moj sin. Jutros ga je tata odveo na dnevnu bolnicu u devet sati, krenuo je ponovno na te dnevne bolnice. Bio je na psihijatriji nekoliko puta. Prije mjesec i pol dana mene i majku zatočio je u stanu, uzeo nam je mobitele, ključeve i ponovno završio u Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta van jer nije za van", izjavila je majka.

"Doktor ga je hladnokrvno pustio van da se mi brinemo o njemu. Noćima smo spavali u strahu, napravili smo sve što smo mogli da se to dijete spasi. On je očito napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i napravio to što je napravio. Ne znam zašto je to napravio, on je u tu školu išao prije pet godina. Ne znam koji je razlog. Čula sam da je i sebe izbo", kaže majka.

Ministar policije Davor Božinović potvrdio je da je napadač 19-godišnjak koji je prije bio učenik te škole te trenutačno živi u blizini. Nakon napada sklonio se u obližnji Dom zdravlja, ali ubrzo je savladan.

