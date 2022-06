Dok su radnici Brodosplita i dalje bez plaća, vlasnik poduzeća Tomislav Debeljak poziva pojedine kandidate za gradonačelnika Splita na jedrenjak, na poslovni sastanak. Međutim, nisu ga baš dočekali otvorenih ruku.

Brodosplit tone u propast. Radnici su bez plaća, u strahu od otkaza, a gazda Tomislav Debeljak ultimativno zahtijeva pomoć od države. Krivi višu silu i interesne skupine za poslovne probleme. A sada je pozvao pojedine kandidate za gradonačelnika Splita na jedrenjak. Njemu poslovni sastanak za spas, a njima neugodan dojam fešte dok škver propada. Reporterka Sofija Preljvukić donosi priču u prilogu za Dnevnik Nove TV.



Vlasnik splitskog brodogradilišta pozvao je danas ključne splitske političare na poslovno druženje na svom jedrenjaku Golden horizont. Na onaj isti opjevani jedrenjak kojeg je strani naručitelj uz zamjerke odbio preuzeti .Pa ga je Debeljak pokušao prodati drugima kupcima, ali ni to ne ide. Tako jarboli velebnog jedrenjaka tužno statiraju uz ugašene navoze splitskog škvera. No, splitski političari odbili su Debeljakov poziv.

Država ulupala puste milijune, vlasnik najavio procvat, a radnici ne dobivaju svoje plaće: "A di su novci?"

"Ja sam dobio taj poziv i nisam se odazvao, mislim da nije primjereno organizirati takve bankete dok radnicima prijete otkazi, i nisam se odazvao tom pozivu", rekao je Ivica Puljak kandidat za gradonačelnika grada Splita.

Termin banket, pa još na luksuznom jedrenjaku, očito je mnogima izazvao prizor bogataškog uživanja. Što se nije činilo prikladnim dok Škveru prijeti totalna propast. Pa su i drugi političari odlučili ne otići kod Debeljaka. Osim toga, njihov dolazak mogao bi biti i znak javne podrške, dok Debeljak bez novca za radničke plaće i biznis čeka da mu država odobri kredit. Pa se očito u to nitko ne želi miješati.

"Ne, i da sam dobio poziv ne bih išao, mene to ne interesira. To je privatna firma i on mora naći rješenja...To je privatna firma, on mora nalaziti rješenja, a nema od druženja ništa", komentirao je Željko Kerum, kandidat i bivši gradonačelnik Splita.

Nastavlja se trakavica s Brodosplitom, ministar demantirao Debeljaka: "Nije nikakav dogovor postignut, situacija je složena"

Kerum kaže treba sačuvati brodogradnju, ali misli da će vrhunski meštri lako naći posla i dok Škver ne radi. HDZ -ov kandidat za gradonačelnika Zoran Đogaš samo je kratko poručio da nije otišao na taj sastanak.

A u Brodosplitu su bijesni na sve koji su taj potencijalni sastanak s druženjem nazvali banketom. Kažu, trebao je to biti strogo radni sastanak za pomoć Škveru. Ovih dana mnogi se prisjećaju kakva je sila Škver nekada bio. "1987. godine kad smo radili Amorelu i Izabelu, ušlo bi po 7 i pol tisuća ljudi s još dvije tisuće kooperanata, znači dnevno 10 tisuća ljudi", rekao je Pavle Matošić iz sindikata Brodosplit. Ima li danas nade za Brodosplit još se ne zna.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr