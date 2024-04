Tomašević o Grmoji kao mandataru: "Mi nismo ti koji postavljamo uvjete"

Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević komentirao je i rezultate parlamentarnih izbora, a upitan o suradnji s Mostom, poručio je kako su oni bili jasni i prije izbora, a da se sada druge stranke petljaju.

"Podržali bismo SDP-ova mandatara. Ako dođemo do pat-pozicije i ako se to ne dogodi, ne možemo ući u suradnju s desnim strankama, a ni oni s nama. Sada je prilika za Most i Domovinski pokret da pokažu da im je boljitak Hrvatske glavni interes", poručio je te dodao da su spremni ne biti u Vladi i da to traže i od njih - da se podrži manjinska vlada SDP-a.

Osvrnuo se i na objavu Nikole Grmoje rekavši da je to dinamika između Mosta i DP- a.

"Situacija je obostrana, mi ne želimo njih u Vladi, a oni ne žele nas. Ali postoji opcija da SDP, koji je ideološki između nas i njih, sastavi manjinsku vladu uz našu potporu iz parlamenta i da odradimo ovaj antikorupcijski element", rekao je i dodao da se cijela oporba u prošlom sazivu slagala oko Turudića, pitanja borbe protiv korupcije, lex AP i da bi se oko toga i sada mogli složiti.

Odgovorio je i na pitanje bi li Možemo! bio spreman prihvatiti Nikolu Grmoju kao mandatara nove vlade: "Kakva bi to logika bila da stranka koja je dobila manje glasova od nas da mandatara? Mi nismo ti koji postavljamo uvjete. Na SDP-u, kao stranci koja je dobila najviše glasova, je da o tome odluče, a ako oni prihvate neke druge, to je njihova odluka."