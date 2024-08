Tomašević: "Informaciju o cijeni plina ne možemo dati, čeka se da ju objavi HERA"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak na konferenciji za novinare kako se očekuje odluka HERA-e o cijeni plina te izrazio nadu da će to biti što prije kako bi građani mogli odlučiti hoće li im dobavljač biti Gradska plinara Zagreb opskrba ili Međimurje-plin.

Podsjetio je kako je Vlada najavila da će i dalje u određenoj mjeri sufinancirati cijenu plina za građane, no da se još uvijek ne zna u kojoj mjeri.

"Čeka se da Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odluči o cijeni plina po određenoj metodologiji te da Vlada odluči koliko će subvencionirati cijenu plina za građane. Nadam se da će to biti što prije kako bi građani doista mogli imati punu i pravodobnu informaciju i mogli odlučiti hoće li ostati kod Gradske plinare Zagreb opskrba (GPZO) ili će prijeći u Međimurje-plin", rekao je Tomašević.

Ponovio je da je prema odluci HERA-e GPZO nepravedno izgubio natječaj za javnu uslugu koju je dobila tvrtka Međimurje-plin koja nije trebala dostaviti dokaze da može isporučiti plin niti financijska jamstva, što je protivno zakonu. Podsjetio je da je zbog toga podignuta tužba na Upravnom sudu te da GPZO-u jedino preostaje tržišna utakmica i da je počelo informiranje građana.

Međutim, punu informaciju o cijeni GPZO još ne može dati, dodao je, jer se čeka da HERA objavi cijenu plina po metodologiji koja uključuje prosječnu cijenu za zadnje mjesece i ona ju je već mogla objaviti.

"Očekivali smo da će to biti u srpnju, međutim to još uvijek nisu učinili. Po zakonu moraju je objaviti do 20. rujna, no nadam se da se neće čekati krajnji rok, jer će tada nastati kaos budući da će stotine tisuća kupaca koji, ako se do 1. listopada ne prebace na GPZO, automatski idu Međimurje-plinu. Ostaviti to za tih zadnjih desetak dana bilo bi potpuno neodgovorno", naglasio je Tomašević.

Dodao je kako očekuje da HERA što prije izađe s cijenom za građane, pojasnivši kako je natječaj bio samo za visinu marže, a ne i za cijenu plina.

Pješačko-biciklistička staza i grafiti

Gradonačelnik je obišao početak radova na obnovi kolnika i izgradnji pješačko-biciklističke staze u Grančarskoj ulici u Brezovici u duljini 2,6 kilometra, a predviđen rok završetka radova je sedam mjeseci.

Upitan o uklanjanju grafita po gradu, Tomašević je rekao da su imali četiri neuspješna natječaja javne nabave, jer su tvrtke svaki put ponudile veću cijenu od zadane natječajem i svaki puta kad Grad podigne cijenu one daju još višu ponudu.

Najavio da idu u peti natječaj za izvođača radova za uklanjanje grafita koji će biti gotov u ponedjeljak te se nada da će dobiti valjane ponude. "Nezadovoljni nastalom situacijom krenuli smo u razmatranje internih kapaciteta Zagrebačkog holdinga i zapošljavanje ljudi da se počnu baviti tim poslom", rekao je Tomašević.

Pročitajte i ovo Užas u Skoplju Pucnjava pred trgovačkim centrom: Napadači pucali na policiju, pred suprugom ubijen V. E.

Pročitajte i ovo konvencija demokrata Izišla je na pozornicu, a onda je u dvorani zavladao muk: "Očuh me silovao kad sam imala 12 godina. Nisu mi dali da pobacim..."