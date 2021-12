Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je komentirao vijest o otkazima u Zagrebačkom holdingu rekavši kako restrukturiranje u Holdingu mora ići uz jasno definirane kriterije.

U dokumentu koji je u posjedu medija na popisu za otkaz u Holdingu je oko 500 ljudi, pa su novinari pitali gradonačelnika Tomislava Tomaševića hoće li se otkazi dijeliti po političkom ili nekom drugom ključu.

"Tu nije riječ ni o kakvom političkom ključu. A što se tiče samog dokumenta, volio bih se detaljno upoznati s tim procesom, nego da to danas komentiram. Za to ima vremena da komentiram budući da će sam proces savjetovanja između sindikata i uprave trajati nekoliko mjeseci. To nije ništa od danas do sutra, niti će ići preko noći", izjavio je gradonačelnik Tomašević.

"Bilo kakvo restrukturiranje mora ići uz jasno definirane kriterije", istaknuo je.

Tomašević je na pitanja novinara odgovarao na Staru godinu, prilikom posjete prenoćištu za beskućnike u Kosnici.

Rekao je da je to lijepa tradicija da gradonačelnik Zagreba posjeti beskućnike te naglasio kako tom posjetom želi poručiti da mu je stalo i da beskućnici nisu zaboravljeni te da će Grad Zagreb i dalje ulagati u skrb za one kojima je pomoć najpotrebnija.

"U prenoćištu koje Grad u potpunosti financira je trenutno oko 90 korisnika, ima 150 mjesta, ali dao Bog da bude što manje iskorištenih mjesta što znači da je i potreba manja za takvim uslugama", rekao je Tomašević.

"S druge strane", dodao je, "gledat ćemo da te usluge unaprijedimo, da vidimo koje još programe možemo ponuditi". S time u vezi najavio je kako bi sljedećeg tjedna trebalo krenuti besplatno testiranje na covid, što se dogovara s Crvenim križem, za sve korisnike kojima će to biti potrebno.

Na pitanje novinara hoće li se popravljati cijevi koje često pucaju pa je i danas bilo problema s grijanjem, Tomašević je odgovorio da što se tiče vrelovoda, to nije u ingerenciji Grada Zagreba nego državnog poduzeća HEP Toplinarstvo.

"Tu je veliki program financiranja unutar Anglomeracije Zagreb, a riječ je o zamjeni starih vrelovodnih cijevi, za što je već potrošeno nekoliko desetaka milijuna kuna iz ITU mehanizma EU", rekao je i dodao da će se to nastaviti sljedeće godine i tijekom 2023.

Grad Zagreb tu može pružiti logističku pomoć HEP-u, da se to radi u ljetnim mjesecima i nadam se da će građani tijekom ljetnih mjeseci imati razumijevanja kada će se zamjenjivati stare vrelovodne cijevi, a sve kako ne bi bilo pucanja tijekom zime, napomenuo je gradonačelnik Tomašević.

Nakon prenoćišta u Kosnici, gdje je bio u pratnji pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romanom Galić, još će posjetiti i vatrogasce, Hitnu pomoć i policiju napominjući da i tu lijepu tradiciju kao gradonačelnik želi nastaviti.

"Ova godina je bila iznimno teška za sve, pa tako i u Gradu Zagrebu. Moja očekivanja za sljedeću godinu su da pandemija postane prošlost, da maske gledamo samo u kazališnim predstavama, a i doista se nadam da će tako i biti. U Novoj godini za Zagreb imamo velike izazove, ali krenuli smo vjerom u dobrom smjeru da doista se već sljedeće godine vide neke stvari u životima građana gdje će oni osjetiti da žive bolje i kvalitetnije", poručio je gradonačelnik Tomašević koji će Novu godinu dočekati na Trgu bana Jelačića.