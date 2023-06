Zagreb u problemima

Tomašević priznao da neće zatvoriti Jakuševac u ovom mandatu: "Trebamo krenuti ispočetka"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević Foto: Goran Mehkek / CROPIX

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u četvrtak kako nije realno da će do kraja ovog mandata zatvoriti odlagalište otpada Jakuševac, što je bilo njegovo predizborno obećanje, no poručio je da će to napraviti maksimalno do 2026. godine.