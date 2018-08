"To je bio jedan anarhični sastanak, ja sam puno o njemu pričao. Prvo je bio tajni sastanak, došao sam po noći...", rekao je Todorić.

Bivši šef Agrokora Ivica Todorić u velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV na pitanje reportera Mislava Bage opisao je kako je izgledao sastanak s vrhom državne vlasti u Banskim dvorima, u osvit krize u Agrokoru.

Što vam je premijer Plenković rekao na tom sastanku?

Ma ništa, ni jedne riječi. Pazite, ni jedne riječi.

Hoćete mi reći da on nije progovorio? Da ga nije zanimalo stanje u Agrokoru?

Sad je rečeno da ima snimak sa sastanka. Neka vam pokažu!

Pa o čemu ste onda pričali tamo?

To je bio jedan anarhični sastanak, ja sam puno o njemu pričao. Prvo je bio tajni sastanak, došao sam po noći, morao sam na nekakvu, nekakvu...

Stražnji ulaz.

...doći pa onda negdje ovako, negdje onako, i tako dalje. Prvi put dolazim tim ljudima, a primaju me k'o mafija. Razumijete. I onda sam bio na tom sastanku, to vam je izgledalo ovako: da se na primjer u jednom trenutku uključio Petrov.

I što je rekao?

Da nešto treba napraviti, likvidirati me, maknuti me, ja ne smijem više biti u Agrokoru, i tako dalje. Evo, to je bilo jedno. Bio je gospodin Marić, Zdravko, i on u četiri sata nije rekao ništa. Jedanput ga je nešto pitalo, a on - pa budem, pa budem vidio... pa budem 'vamo, pa budem tamo, i tako dalje.

I tko je onda ta četiri sata vodio glavnu riječ?

Gledajte, gledali smo televiziju, gledali smo Dnevnike, oni su iza mene imali ponovno jedan sastanak vezano uz nas, i onda se mi valjda nismo smjeli s tim ljudima sresti, pa su nas tamo držali, nismo ni znali kaj da radimo sami sa sobom. Znate kad smo Dnevnik gledali. Možete misliti kako je taj poslovni sastanak izgledao.

