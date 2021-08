U Rogoznici se održava Tuna Fever, sportsko-ribolovna manifestacija u lovu na morske kapitalce. U tunolovu je bila i zadarska ekipa Dnevnika Nove TV kojoj se, kao i posadi broda na kojem su bili, posrećilo. Tuna je zagrizla, a kamere su bile upaljene.

Samo nekoliko minuta nakon što je ješka bačena, začuo se zvuk zbog kojega svakom tunolovcu srce brže zakuca. A onda je uslijedila borba. Na plus četrdeset orosilo se čelo, crpili su se zadnji atomi snage.

"Ona je otprilike 250 metara uspjela odmotati. I onda traje borba, poanta je nju umoriti“, kazao nam je predsjednik Big Game Croatia Boris Županović.

Poslije dvadesetak minuta, čovjek jedan, tuna nula. Kapitalac od pedesetak kilograma je na brodu. I to nije kraj. Jer ribolovni dan traje devet sati. Mamac za tune su srdelice. A kretanje ribe ispod površine mora, prati se pomno na ekranu. Pa opet akcija. Druga ulovljena bila je lakša od četrdeset kilograma i po propozicijama natjecanja, mora natrag u more. No, svejedno se probudio adrenalin.

Ulovljena tuna - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

"Jednostavno adrenalin drži. Predivan osjećaj, kad imaš osjećaj da bez ograde nešto te vuče dole, ali definitivno iskustvo koje želiš nastaviti“, kazao je Tomo Svetić novinarki Nove TV Sanji Jurišić.

A posada koja u tri ribolovna dana odnese pobjedu u rogozničkom akvatoriju, kvalificirat će se za Svjetsko prvenstvo kojem je domaćin Kostarika. Za titulu se bori dvadesetak timova.

"Tako da su došle posade odakle su mogle, dakle Češka, Slovačka, čak i Kalifornija, ljudi su čekali da ponovno se sve pokrene i ja se nadam da se ne vraćamo na ono prije, i da sada idemo normalno živjeti“, nada se Županović.

Boris Županović - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

I na brodu do, štapovi nisu mirovali. Ilija Ivanda iz Splita ispričao je svoj doživljaj. "Jednostavno neopisivo. Dok je prva uhvaćena, odmah smo dobili svi energiju. Nismo ništa jeli, pili jesmo, ali jeli nismo. Sada ćemo marendat“, zaključio je.

Ipak, tuna na gradele neće dok ne dođe pred oči sudaca. Natjecanje u tunolovu traje još sutra. A priča o Big game fishingu, osim među zanesenjacima, kažu nam tunolovci, ima sve više poklonika i među turistima koji u morskom plavetnilu traže i dozu adrenalina.

