Vikend je, osim sporta protekao i u znaku raspleta krize koju je izazvao ministar Milan Kujundžić. Već danima izlaze podaci o imovini koju nije prijavio i upitnim poslovima s kojima su povezani njegovi prijatelji. Iz Vlade su potvrdili kako je jučer održan sastanak s ministrom.

Iz Banskih dvora poručuju da će sve u vezi afera i krize koju je izazvao ministar zdravstva Milan Kujundžić, biti jasnije početkom tjedna, a u odlukama koje slijede vodit će računa o stabilnosti Vlade i HDZ-a. Kakva god bila odluka premijera, s njom se slažu, poručuje dio koalicijskih partnera.

"Mislim da je ovo uteg prije svega premijeru, ne Vladi, nego predsjedniku Vlade. Ima unutarstranačke izbore 15. 3., a ima i predsjedanje EU i izborna je godina. Premijer mora neki potez povući", kaže Kažimir Varda.

Da je na premijeru odgovornost kažu i iz HNS-a, a iz HSLS-a su postupke Kujundžića nazvali neprihvatljivim te ga pozvali na ostavku.

Potpora premijeru

"Ja ću poduprijeti odluku koju donese premijer, dakle, bude li on smatrao da ministar Kujundžić ostaje ja ću podržati, bude li smatrao drugačije podržat ću ga", kaže Robert Jankovics.

Milan Kujundžić danas je nedostupan. Preživio je već dva zahtjeva za opozivom. Premijer je stajao iza njega.

"Ne dopuštam hajku na ljude, u ovom slučaju na ministra...!“, kazao je premijer prošle godine.

Opstao je unatoč svim kritikama da ne rješava probleme u zdravstvu. Pozicija mu je sad upitna zbog problema s imovinskom karticom i popisom nekretnina. U petak je pozvao da se istraži i njega i druge.

"Koliko su ljudi zarađivali, što su imali, što imaju, što su dobili u vrijeme komunizma, što su dobili privatizacijom što su dobili sada. Dakle, mislim da hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, a posebice hrvatskoj djeci treba istina o svakome", rekao je Kujundžić prije dva dana.

Liječnici su zabrinuti za vlastitu sudbinu

U oporbi sumnjaju da se iza svega sad krije unutarstranački sukob u HDZ-u.

"Nažalost njima je jedino to važno, stabilnost Vlade i HDZ-a, nisu im važni ni hrvatski pacijenti ni hrvatski liječnici ni medicinske sestre", tvrdi Nikola Grmoja.

Dok se Milanu Kujundžiću trese ministarska fotelja, liječnici su zabrinuti za vlastitu sudbinu i cijeli sustav.

"Veliki problem je što se u stvari, ako dođe do smjene ministra zdravstva, opet dešava ista stvar kao i do sad, a to je da u ministarstvu mi nemamo više kontinuitet", ističe Stanislava Laginja iz HUBOL-a.

Pravi problem će biti ako liječnici prestanu raditi prekovremeno.

"Ukoliko ova akcija Želim raditi zakonito dođe do realizacije te akcije, urušit će se cijeli sustav jer cijeli sustav počiva upravo na prekovremenom radu liječnika", dodaje Laginja.

A dug liječnicima doseže 800 milijuna kuna. Da bi moglo doći do zastoja, upozorava i sindikat.

"Što se tiče vraćanja novaca dobili smo obećanje ministra da će to biti riješeno, čujte mi imamo većinom sudske presude, ako ne može milom, mi ćemo onda ići tužbama, a to je onda duplo veći trošak i sudskih troškova i sve skupa za državu", kaže Igor Tripalo iz Hrvatskog liječničkog sindikata.

Pomoćnik Beroš mogući nasljednik

A što će biti s ministrom Kujundžićem, prema porukama iz Vlade, već sutra bi moglo biti jasnije. Treba pričekati rasplet ovog slučaja, no već se spominje i tko bi mogao naslijediti ministra Kujundžića do kraja manadata.

U nezahvalnu poziciju nasljednika u sustavu koji grca u problemima nije lako sjesti, no spominje se da bi kao najelegantnije rješenje premijer mogao tu funkciju ponuditi ministrovu pomoćniku Viliju Berošu.

Beroš je inače neurokirurg i sveučilišni profesor koji se spominjao i kao zamjena Kujundžiću u vrijeme rekonstrukcije Vlade.

Beroš je Dnevniku Nove TV kazao da je uvjeren da stranka prepoznaje izazove koje će riješiti, a među tim izazovima su svakako prekovremeni rad liječnika i prijetnja nedostatka liječnika u cijeloj Hrvatskoj.

Ali to nisu jedini problemi. Danas je bio prosvjed u Zadru zbog manjka ginekologa, što je problem u cijeloj Hrvatskoj. Poznati su i veliki dugovi veledrogerijama, liste čekanja, sustav je u kolapsu, no sve to nije bilo dovoljno da bi bilo prineseno premijerovoj pozornosti i da mu se zahvali na suradnji, a sada bi se to moglo dogoditi zbog valjanja afere u javnosti zbog oranica, kuća i apartmana.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr