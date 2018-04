Rezultati analize vode u Slavonskom Brodu koje je napravio Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazali su pad razine ugljikovodika u vodi za potrošnju. Analiza je napravljena na uzorcima koji su uzeti jučer i prekjučer. Uzorak je uzet i danas, ali se rezutati te analize još uvijek čekaju.

Ni u jednom uzorku nisu pronašli benzen, toluen, ksilen i etil-benzen za koje je Svjetska zdravstvena organizacija postavila maksimalno dopuštene koncentracije. Analize se nastavljaju i dalje.

Tamošnjem Županijskom državnom odvjetništvu gradonačelnik i Vodovod podnijeli su dvije kaznene prijave. Na mjestu na kojem su prije šest dana iscurili naftni derivati istodobno se obavlja sanacija i to po nalogu inspektorata, ali i policijska istraga.

Istražitelji uzimaju uzorke tla na trasi na kojoj je tvrtka Crodux provodila ispitivanja kako bi prenamijenila cijevi i plinovodom povezala rafineriju u Bosanskom Brodu.

Pitku vodu Brođani i dalje uzimaju iz cisterni s nekoliko točaka u gradu.

Spajanje na vodocrpilište Sikirevci, koje je počelo jučer, trajat će dva tjedna, a za to vrijeme, vlasti pokušavaju osigurati dovoljnu količinu vode.

Ispred vrtića, koji su danas nakon uskrsnog vikenda otvorili vrata, također su postavljeni spremnici s vodom, kako bi nesmetano nastavili s radom.

Gradonačelnik nezadovoljan

Stanje u Brodu prati Anita Martinović. Anita, sastanak kriznog stožera je upravo završio. Kakve su najnovije informacije?

Sastanak je završio, a što se sve događalo izaza zatvorenih vrata reći će nam gradonačelnik Mirko Duspara. Evo čuli ste i vi za rezultate analize, jeste li zadovoljni takvom analizom?

Ja kao gradonačelnik, liječnik, dio ovog stožera nisam zadovoljan. Očekujemo konkretne rezultate, sada smo dobili podatak samo da su u padu, ne znamo koliko i ne znamo što, a ni to ne znači u biti ništa. Mogu reći da smo mi na sastanku stožera analizirali što se događa u gradu, utvrdili da su svi punktovi pokriveni, da građani imaju pitku vodi i da sve više i više punktova postavljamo, tako da svim građanima Sl. Broda, ali i općinama koje su pogođene bude što jednostavnije, lakše doći do pitke vode.

Civilne službe dobro su organizirane i u ovom trenutku nijedan dio Sl. Broda nije bez pitke vode, posla itekako ima i policija i vi ste bili na mjestu događaja gdje je došlo do malog incidenta i vi ste udaljeni. Zašto?

Pa dobro ja sam možda ovako malo temperamentan, smatrao sam da ako gospodin koji je izazvao ovo zagađenje ima pravo biti tamo, da imam i ja, kao gradonačelnik ovog grada kojeg su građani izabrali, pogotovo što sam vidio tamo da još uvijek dobrano curi iz te cijevi taj naftni derivat, bez obzira što on bio. Prema tome ja sam se ispričao tamo dečkima, znam da oni samo rade svoj posao, ali s obzirom da se s ovim čekalo sedam do osam dana ja nisam zadovoljan. Da se ovo odradilo 28., a trebalo je prema svim pravilima struke, mi bi imali daleko manje zagađenje. Oni tvrde da ovo nije moglo doći do bunara, ali onda zagađenje ne bi bilo ovako veliko. To danas svi vide tamo, to curi kao iz pipe.

Vi tvrdite da su institucije zakazale, pogotovo na vašem slučaju, policija je tak danas osigurala to mjesto, nalazi analize vode kasne, čekaju se danima?

Pa mi nismo obavješteni dva dana, to se dogodilo 28. negdje u jedan sat poslijepodne su pozvani naši vatrogasci, u četvrtak smo očekivali nekakvu obavijest što se dogodilo, obzirom da nam je tu tvornica vode, u najmanju ruku smo očekivali da budemo obavješteni o tim radovima kako bi obratili pažnju na sve ono što nam se moglo dogoditi. Kada se već ovaj incident dogodio onda bi bilo najnormalnije da su odmah taj dan i iskopali ovu cijev da vide da iz nje curi i zaustavili daljnje curenje i daljnje zagađenje tla, a ja bih rekao s ovim da je to došlo i do naših bunara. Jer nitko nam ne može dati garanciju da ona nije pukla na 50 mjesta.

Vidjeli smo ovdje i načelnika policije na sastanku stožera. što on kaže, u kojoj fazi je istraga?

Pa gledajte, načelnik policije mora raditi u interesu istrage. Mi smo s pravom sumnjičavi s obzirom da se ovo sve razvlačilo tjedan dana. Policija radi svoj posao i radi po nalogu Državnog odvjetništva. Znači ono što se trebalo odraditi 28. a to je inspektorica za zaštitu okoliša je trebala provesti istragu, narediti odmah sanaciju onako kako struka to nalaže i mislim da bi imali danas puno manje zagađenje i tla i vode. Na žalost pojedine institucije, pogotovo resor zaštite okoliša je zakazao uslučaju vodocrpilišta Sl. Brod.

Je li policija blizu izvoru zagađenje, znamo vašu stranu priče vi tvrdite da je to u pitanju taj incident, tvrtka koja je radila na tome apsolutno odbacuje da su oni uzrok zagađenja. Što kaže policija?

Pa policija još ne kaže ništa, jer još nisu dobili konkretne rezultate analiza, jer onaj dan 28. nije ni napravljena, jer mi smo već 29. mogli imati konkretne rezultate toga što je u tlu. Mi to nismo dobili ni dan danas, niti ćemo dobiti. Prema tome radilo se po nalogu tvrtke koja je izazvala ovaj incident, to nije dobro, to izaziva sumnju kod većine građana da se nije radilo prema pravilima struke i da se radilo iza leđa građana Sl. Broda.