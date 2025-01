Tko je kandidat za novog ministra i što sve posjeduje: Ovo je njegova imovinska kartica

Kandidat Domovinskog pokreta za novog ministra poljoprivrede je David Vlajčić, dosadašnji državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Predsjednik DP-a Ivan Penava tvrdi da je Vlajčić izuzetno kvalitetan, dobar i stručan čovjek koji se pokazao na nekoliko razina dužnosti koje je obnašao, od županijske do ove koju trenutačno obnaša na nacionalnoj razini.

Vlajčić je inače sveučilišni magistar prava, rođen je 1. srpnja 1987. godine u Vukovaru, gdje trenutačno ima prebivalište, dok boravište ima u Zagrebu. Na dužnosti državnog tajnika je od 19. srpnja 2024. godine. Prije toga bio je pomoćnik direktora u trgovačkom društvu Vukovarska gospodarska zona d.o.o. od 2022. do 2024., dok je od 2020. do 2022. djelovao kao viši savjetnik specijalist u Upravnom odjelu za gospodarstvo i održivi razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Bio je i pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo iste županije od 2018. do 2020. te tajnik u Srednjoj strukovnoj školi Marko Babić Vukovar, Gimnaziji Vukovar i Osnovnoj školi Mitnica od 2012. do 2018.

Od 2017. do 2024. bio je vijećnik u Gradskom vijeću Grada Vukovara, a između 2021. i 2024. potpredsjednik vijeća. Predsjedao je Upravnim vijećem Gradskog muzeja Vukovar od 2022. do 2024., dok je od 2018. do 2020. bio član Upravnog vijeća Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" Vukovar.

U imovinskoj kartici naveo je da njegova plaća iznosi bruto 5695,86 eura, s neto iznosom od 4227,02 eura mjesečno. Uz svoju plaću, ostvaruje dodatne prihode u vidu naknade za odvojeni život (132,72 eura mjesečno) i dječjeg doplatka (159,06 eura mjesečno).

Vlajčić je u braku i ima djecu, a njegova supruga također ima zaposlenje u Gradu Vukovaru, gdje ostvaruje bruto godišnju plaću od 3146,03 eura, a neto 2391,15 eura.

Također, Vlajčić je vlasnik nekretnine u Vukovaru - kuće s okućnicom koja ima 415 m2. Vlasnik je i Peugeota 5008, čija je vrijednost 23.000 eura.

Među ostalim, Vlajčić je nositelj dva kredita prema Privrednoj banci Zagreb d. d., koji ukupno iznose 46.213,50 eura, uz mjesečne anuitete od 164,39 eura i 561,90 eura. Također, obveza za korištenje stana za službene potrebe prema Državnim nekretninama iznosi 105,51 euro mjesečno. Dodatno, Vlajčić ima obvezu prema Raiffeisen mirovinskom društvu za dobrovoljnu mirovinsku štednju, čiji je iznos duga 700 eura za njega i suprugu.

Podsjetimo, Vlajčić bi trebao zamijeniti bivšeg ministra poljoprivrede i potpredsjednika Vlade Josipa Dabru, koji je podnio ostavku nakon što je u javnost dospjela snimka na kojoj puca iz pištolja kroz prozor automobila u vožnji. Dabro se u saborske klupe vraća u utorak, kada mu prestaje mirovati zastupnički mandat. Ubrzo su se pojavile informacije i o snimci na kojoj puca iz automatskog oružja, a potom ga daje i maloljetnoj djeci, što istražuje DORH.

Dabri je mandat bio u mirovanju od 17. svibnja, kada ga je Sabor potvrdio za potpredsjednika Vlade i ministra. Do imenovanja novog ministra poljoprivrede ministarstvo vodi državni tajnik Tugomir Majdak.

Pročitajte i ovo Agonija bez kraja Razaranje Zvijezde se nastavlja, građani žive u strahu: "Neki tu neće više biti ni živi, a pola toga će se srušiti"

Pročitajte i ovo Bez odgode Trump odustao od sankcija nakon najnovijeg poteza Kolumbije