Bio je listopad 1998. godine. Hrvatska, tada mlada demokracija (konačno u svojim pravim granicama nakon dovršene mirne reintegracije), borila se s tipičnim tranzicijskim problemima - privatizacija, gušenje slobode izražavanja...

Na čelu države bio je Franjo Tuđman, osvojivši mandat u lipnju 1997. Tog istog listopada 1998. novinske stupce punila je afera oko oduzimanja krune izabranoj misici Lejli Šehović. No tek je skandal koji je uslijedio okrenuo državu naglavačke.

Javnosti nepoznatoj bankovnoj službenici pod ruke je tih dana došao papir sa šokantnim podatkom. Ankica Tuđman na računu je imala 210.000 maraka i više od 15.000 dolara.

Javnost je za tu informaciju doznala 17. listopada. Jutarnji list objavio ju je na svojoj naslovnici, navodeći kako je novac Ankica Tuđman oročila u ožujku. Te jeseni predsjednik je u imovinskoj kartici izostavio podatak o ušteđevini svoje supruge.

Odvjetnica Vesna Alaburić ispričala je za Index prije nekoliko godina kako su je iz lista tad zvali jer ju je Lepej htjela za odvjetnicu. Kada je informacija o računu izašla u javnost, banka u kojoj je Lepej radila ponudila je nagradu od milijun kuna za informaciju tko je odao službeni podatak.

"Najteža noć u životu"

U razgovoru za 24sata u listopadu 2018. Lepej je ispričala kako je informaciju o nagradi vidjela na Dnevniku.

"Bila nam je to najteža noć u životu. Izgledala je ta tjeralica kao da smo na Divljem zapadu. Bojali smo se zbog djece", ispričala je.

Drugi dan otišla je s odvjetnicom u banku. Nagradu nije uzela. Po nju i supruga je uskoro došla polcija.

"Dobila sam momentalni otkaz, optužnica protiv mene je prekinuta, zbog bojazni što bi se još otkrilo pri suđenju", ispričala je tad.

Odvjetnica Alaburić rekla je da joj je laknulo kad je vidjela informaciju o nagradi.

"Meni je pao kamen sa srca jer je to bio dokaz da je točno ono što je objavljeno. Kada sam tog jutra čitala članak u Jutarnjem, najviše sam se bojala situacije u kojoj se ne može do kraja dokazati točnost informacija koje su objavljene. Taj oglas je dokazao da se radi o istinitoj informaciji od javnog interesa. U takvoj situaciji i mediji i njihov izvor moraju pobijediti", ispričala je odvjetnica.

Zbog zatajenog bogatstva Tuđmanovih, javnost je bila šokirana i na strani jedne od prvih hrvatskih zviždačica.

Iako ju je dovelo do ruba egzistencije, zbog svog čina nikad nije požalila. Za Novu TV 2008. rekla je kako nije ni slutila kakve će to posljedice ostaviti: "Teško je to pretpostavljati, čovjek kada ima čistu savjest i odgovornost za društvo ne pretpostavlja da će se nešto tako loše dogoditi."

Ankica Lepej godinama se borila s karcinomom,a u zadnje vrijeme i s koronavirusom. Imala je 73 godine.