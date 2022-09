Dnevnik Nove TV dobiva pojačanje: osječkom dopisništvu pridružuje se Tin Kovačić. Kruna njegove karijere dogodila se, kaže, kad je ove godine osvojio prestižnu novinarsku nagradu ''Večernjakova ruža''.

Tin Kovačić novo je pojačanje najgledanijeg informativnog programa u zemlji. Ovaj iskusni novinar pridružit će se jakom novinarskom timu osječkog dopisništva Nove TV, gdje će za informativne emisije izvještavati iz Osijeka, Slavonije i Baranje, podneblja u kojem živi i u koje je, kako kaže, beskrajno zaljubljen.

Tin Kovačić (Foto: Dnevnik Nove TV)

''Moja profesionalna, ali i emotivna misija u cijelosti je biti na usluzi gledateljima, mojim Slavoncima i Baranjcima. Ispričati njihove priče, a svima ostalima iz prve ruke prikazati da je riječ o najljepšem dijelu planeta.

Izboriti se da se i glas istoka čuje, da se problemi i nepravde koji ovdje muče ljude riješe. No, da bi to bilo moguće, nužna je platforma koja dopire do očiju i ušiju cijele zemlje, ali i puno šire. A Nova TV je, apsolutno, u tom smislu veliki Houdini.

Privilegij je, ali i velika odgovornost biti dio ekipe koja kreira najgledanije vijesti u Hrvatskoj. Zahvalan sam što su me prepoznali na Novoj TV, na vjeri u mene i prilici koju su mi pružili. I neću razočarati. Osjećam se kao da sam izabran u početnu postavu NK Osijeka. Ostavit ću srce na terenu", rekao je Kovačić.

Tin Kovačić (Foto: Dnevnik Nove TV)

Svoju bogatu karijeru Tin Kovačić započeo je tijekom studiranja, kada je počeo pisati za lokalne novine. Kada se otvorila prilika u televizijskom novinarstvu, kaže kako nije dvojio ni sekunde.

To je životni poziv koji smatra najljepšim na svijetu i koji radi posljednjih 15 godina. Radio je tako u redakcijama Osječke TV, HRT-a, RTL-a i UNA TV-a.

Autor je dokumentarnog filma naziva ''Tisuće u povratku'', koji se bavi problematikom ovisnosti o drogama, alkoholu i kocki. Za taj film potpisuje redateljsku, scenarističku i montažersku ulogu. A kruna njegove karijere dogodila se, kaže, kad je ove godine osvojio prestižnu novinarsku nagradu ''Večernjakova ruža'' u kategoriji TV lica godine.

Uz televizijski posao, već 29 godina s prijateljima svira, pjeva, stvara pjesme i nastupa u punk-bendu Debeli precjednik, s kojim je obišao cijelu Europu te snimio 11 albuma, EP-jeva i singlova.

Za vrijeme koronakrize pripremili su i novi album, koji je u završnoj fazi produkcije. Odrastanje uz glazbu razvilo mu je osjećaj za socijalnu nepravdu, svijest i empatiju prema onima koji su žrtve, što mu, kako kaže, uvelike pomaže prepoznati takve situacije i u novinarstvu.