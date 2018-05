Sa sve većim poslovnim izazovima veći su i izazovi za poslodavca i zaposlenika. Neke kompanije osvijestile su potrebu za brigom o zdravlju zaposlenika, a ujedno jačaju i odnose unutar tima.

Zaposlenici jedne od najvećih kompanija u Hrvatskoj otkrili su kako održavaju timski duh.

"Nakon dugog dana u uredu i izloženosti stresu, fizička aktivnost poput trčanja zaposlenicima iz različitih odjela pomaže u rješavanju problema u komunikaciji koje je teže riješiti u uredskom okruženju. Takvi zaposlenici postižu bolje rezultate", rekla je Martina Rizman Matić, direktorica Korporativnih komunikacija Vipneta.

Vip Running Team dva puta tijekom radnog tjedna na dvjema lokacijama u Zagrebu okupi se i zajedno odrađuje trening trčanja. Priča o Vipnetovu načinu rekreacije traje već dvije godine, a tim trenira Željka Šaban Miličić, uspješna triatlonka koja je našu zemlju predstavljala 2016. godine na Ironman svjetskom prvenstvu na Havajima. Svake godine Željka i njezin tim odlaze na zadarsku globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run.

"To je utrka na kojoj se u različitim dijelovima svijeta u isto vrijeme trči za sve one koji to ne mogu. Nama je to posebno veselje jer za utrku Wings for Life koja se trči u Hrvatskoj, Vip Running Team otvara izazov na platformi za dobrotvorni fundraising Čini pravu stvar, na kojoj se prikupljaju donacije za Hrvatsku udrugu paraplegičara i tetraplegičara", objašnjava Rizman Matić.

Humanitarna strana priče također je jedna od poveznica Vip Running Teama. Josip Sever, koji je i otvorio izazov na platformi Čini pravu stvar, ne propušta niti jedan trening sa svojim kolegama. "Dok trčim, ne mislim na posao, ali zbog toga mogu s više energije mnogo efikasnije raditi", kaže Josip.

Misle li nadređeni dovoljno na fizičko i mentalno zdravlje zaposlenika?

O dobrobitima sportskih aktivnosti za poslovno okruženje razgovarali smo i s Tanjom Puretom, specijalisticom industrijske i organizacijske psihologije. Bogato iskustvo i rad s menadžmentom u velikom broju hrvatskih kompanija temelj su za uspješno odrađene treninge u organizacijama pod vodstvom Tanje Purete. Smatra kako je prije 15 godina svijest o zdravstvenom stanju zaposlenika bila mnogo manja nego danas.

"To ne znači da danas team leaderi više ne moraju na to misliti jer se vještine koje su potrebe za uspješno nošenje sa suvremenim brzim tempom rada uopće ne stječu tijekom redovnog obrazovanja, pa je jako važno da ih se sustavno razvija na radnom mjestu", objašnjava Pureta.

Usporedila je i stanje u Hrvatskoj s onim u zemljama zapadne Europe. Iako je još prije nekoliko godina svijest o poticanju zaposlenika na zdrav život u razvijenijim zemljama bila daleko ispred, danas to više nije tako.

"Danas je svijest u Hrvatskoj, u privatnom sektoru, ista kao i u drugim zemljama Europe. Direktori, rukovoditelji malih, srednjih i velikih kompanija jako puno ulažu u ljude, i to ne samo u razvoj njihovih psiholoških vještina, kao što su učinkovito upravljanje sobom i drugima, nego općenito posvećuju pozornost zdravlju i dobrobiti svojih zaposlenika jer razumiju da je zdrav zaposlenik – učinkovit zaposlenik i ključ uspjeha cijele organizacije."

Zašto trčanje?

Psihologinja Tanja Pureta ističe kako je trčanje sport koji se u prvom redu temelji na natjecanju sa samim sobom. Probijaju se vlastite granice i na taj način osoba može vidjeti koliko brzo može doći do stadija u kojem troši manje energije da bi napravila veći učinak. Tvrdi i da trčanje kao timski sport rezultira međusobnim pomaganjem koje je neizostavna vještina za današnje "zahtjevno" doba.

"Kada se čovjek bavi trčanjem, u prvom redu upoznaje sebe, razmišlja o sebi, razvija svoje potencijale, nadmašuje granice i pokazuje sam sebi svakim danom da može više, da su strahovi većinom imaginarni te da je važno prijeći preko njih i tako ostvariti više samopouzdanja, samosvijesti, samokontrole i samomotivacije. To su sve jako dobre osobne vještine koje doprinose boljem radu i boljoj učinkovitosti, a ujedno, naravno, i uspjehu tima, jer dobri pojedinci ključni su kameni u kuli odličnog timskog rada", kaže Tanja Pureta.

Onim poslovnim organizacijama koje su uvele neku vrstu sportske aktivnosti poručuje kako je važno konstantno prenositi tu ideju i na ostale članove koji se ne bave sportom. Kaže kako je "dobri duh" koji tako ide kroz cijelu organizaciju iznimno važan kako bi se svi pokrenuli prema ostvarivanju vlastite i timske dobrobiti.