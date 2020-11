Svoju priliku u jedinstvenom projektu SPAR-a i Nove TV dobila je i Tijana Božović Galjanić koja svoje slatke pločice SuperHeraw proizvodi već neko vrijeme. Stavljanjem bio snack pločica na police SPAR-a s njima se imala prilike upoznati i šira javnost. Kako je Tijana uspjela unatoč izazovnoj godini i koliko joj je pomoglo prijašnje radno iskustvo da se samostalno otisne u poduzetnički svijet, pročitajte u intervjuu.

Velikom narudžbom SPAR-a zasigurno se štošta promijenilo u Vašem životu. Kako ste se snašli u proizvodnji tolikog broja ovih slatkih pločica u zadanom roku i s kojim ste se sve izazovima susreli prilikom toga?

Startaj Hrvatska je moja najveća poslovna prilika koju sam objeručke dočekala i prigrlila. S obzirom na relativno kratak period od narudžbe do isporuke robe trebalo je napraviti značajne promjene u organizaciji proizvodnje. Velika narudžba dovela je do ulaganja u strojeve koji omogućavaju veći kapacitet, brži i kvalitetniji proces pakiranja proizvoda. Nisam bila iznenađena niti prestrašena narudžbom budući da godinama čekam ovakvu priliku. Samo financijsko ulaganje u proizvodni pogon bilo je neophodno, investicija koja stoji dugo na stolu, ali sam čekala pravi trenutak. Bolji trenutak nije mogao doći. Najveći izazov bio je vremenski okvir jer ima iznimno puno ručnog rada pri izradi i pakiranju pločica pa sam se u tom period zapravo u potpunosti posvetila samo proizvodnji. Navikla sam na predanost u poslu, ali mi je odvojenost od obitelji, ponajprije nemogućnost da se posvetim djeci teško padala. Oni su razumjeli situaciju. Znaju koliko sam radila da dođem do ovakve prilike i bili su ponosni što su dio tog procesa.

Kakvu ste podršku imali od SPARA u cijelom tom procesu? Kako teče vaša suradnja posljednjih mjeseci i jeste li uzbuđeni pred finale projekta u kojem s nestrpljenjem očekujemo pobjednika?

Suradnja sa SPAR-om je nevjerojatna kao i nivo njihove posvećenosti projektu. Stotine poziva, e-mailova, “peglanje” svake sitnice do detalja. Ovo je nevjerojatno iskustvo u kojem sam jako puno naučila. U prethodnom poslu imala sam kontinuirani kontakt s velikim tvrtkama gdje sam upoznata s korporativnim načinom funkcioniranja, ali ovo je preraslo u nešto posve drugačije, daleko toplije od klasičnog korporativnog odnosa. Nakon iscrpne kontrole koja se provodi nad nama dobavljačima kako bi se osigurao kvalitetan proizvod na njihovim policama dobila sam apsolutnu podršku u svakom pogledu. Gledaju te i prate kako rasteš putem, kao neka poslovna obitelj. Pobjeda je bila ući u projekt Startaj Hrvatska, dobiti priliku da se predstavim velikom broju ljudi putem fantastične emisije na Novoj TV, plasirati svoje proizvode kroz veliku trgovačku mrežu SPAR-a. Dajem svu sebe, od prvog dana aplikacije posve sam posvećena Startaj Hrvatska, pa ne krijem veliko uzbuđenje kako se bliži finale koje je svojevrsna kruna ovoj projekta.

Vaša inspiracija za bio snack pločice su Vaša obitelj, ponajprije sin. Što oni kažu na uspjeh koji ste postigli stavljanjem SuperHerawa na police velikog trgovačkog lanca diljem zemlje?

Obitelj je sve: inspiracija i apsolutna podrška. Na uspjeh su svi iznimno ponosni, djeca obožavaju ugledati SuperHeraw na policama SPAR-a pa me posebno raduje kad žele staviti u košaricu neki od njihovih omiljenih okusa jer ne mogu izdržati da dođu do kuće gdje obično imam uvijek dovoljno pločica za naše svakodnevne gušte i potrebe. Uključeni su u potpunosti u sve, volim s njima otvoreno razgovarati kao s odraslima.

Tijana Božović Galjanić (Foto: DNEVNIK.hr)

Sad kad ste osvojili Hrvatsku imate li kakve planove za širenje izvan zemlje?

SuperHeraw je već prisutan u nekim državama izvan lijepe naše pa imamo deklaracije na slovenskom, nizozemskom, francuskom, njemačkom, norveškom i finskom jeziku. Nisu sve suradnje bile podjednako uspješne, ali neke traju godinama pa imamo primjerice dobar uspjeh na belgijskom tržištu zahvaljujući divnim distributerima koji imaju nevjerojatnu vjeru u SuperHeraw. Ali tek smo zagrebali po inozemnom tržištu. Imamo kapacitete za širenje pa sam spremna da me pozitivno šokira neka velika narudžba iz inozemstva!

Vidimo da imate prisutnost i na društvenim mrežama i ondje ste dosta aktivni. S kakvim Vam se komentarima i reakcijama javljaju ljudi i možete li izdvojiti neki koji Vam je posebno drag?

Društvene mreže su mi velika ljubav putem koje pokušavam održati dobru konekciju s kupcima, pružiti motivaciju, korisnu informaciju ili šalu. U svakom slučaju komunikacija ide kroz mantru pozitive! Moram priznati da su me ugodno iznenadili komentari nakon ulaska u projekt Startaj Hrvatska, nisam očekivala toliko poruka podrške. Ljudi su nevjerojatni, svaka me poruka motivira, daje snagu i potvrdu da sam na odličnom putu. Posebno me oduševi kad mi netko pošalje fotografiju gdje se vidi da je SuperHeraw postao dio njihove svakodnevnice, sastavni dio torbe za posao, vrtić, školu, trening, izlet u prirodu. Nešto fantastično!

Vaš je posao procvjetao velikom narudžbom SPAR-a i to upravo u kriznoj godini, što govori da se uspjeti može unatoč velikim preprekama na koje ne možemo utjecati. Unatoč preprekama na putu, još je mnogo prostora za utjecaj poduzetnika na vlastiti razvoj. Imate li neku preporuku koja potječe iz Vašeg iskustva, za buduće poduzetnike - kako uspjeti unatoč krizi?

Kroz roditelje privatnike od kad znam za sebe živim na način da se jedino velikom radom i trudom može doći do rezultata. Treba imati strpljenja, naučiti se brzo prilagođavati jer su promjene u poslu jedina konstanta.

Koliko Vam je posao marketing managerice s kojim ste se bavili nakon završetka fakulteta pomogao da se uspješno ''otisnete'' u samostalne poduzetničke vode? Postoji li nešto što ste tada naučili a da ste u slučaju SuperHerawa mogli primijeniti i imati ishod s kojim ste izuzetno zadovoljni?

Prethodno desetogodišnje poslovno iskustvo formiralo me u poslovnu ženu i apsolutno otisnulo u samostalne poduzetničke vode. Prošla sam osnovne poslove u računovodstvu, marketing, nabavu i prodaju te je svaki segment bio velika škola i utjecao je na uspjeh u poslu kojim se sada bavim.

Kako danas, s obzirom na zahtjevnost proizvodnje i promocije proizvoda balansirate između obiteljskog i poslovnog života?

Cijeli život je balansiranje. Nastojim se ostvariti podjednako uspješno u svim ulogama, biti dobra mama, poduzetnica, žena, kćer, prijateljica, sestra… Imam veliku podršku supruga i roditelja pa se sve nekako posloži i funkcionira. Smatram da je bitna kvaliteta, a ne kvantiteta druženja. Možeš biti prisutan, ali odsutan. Ista stvar je na poslu, kad radiš radi. Odrasla sam u toplom poduzetničkom okruženju gdje unatoč velike posvećenosti roditelja posla nikad nije nedostajalo pažnje i ljubavi pa nastojim stvoriti takvo okruženje svojoj obitelji. Posao ne smatram žrtvom te učim djecu da se sutra bave onim što vole budući da onda nije problem raditi!

Tijana Galjanić Božović - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Već imate iskustva u biznisu, pa možda imate i neku formuli kako pronaći način da se ne sagori u poslu kojem se strastveno posvećujete? Imate li neki hobi kojem se stignete baviti barem povremeno?

Moraš imati male ispušne ventile i voljeti posao koji radiš. Kad sam bila curica, tata je uvijek pričao da moram naučiti brzo puniti baterije. Tada nisam u potpunosti razumjela kako dobar vikend može zamijeniti godišnji odmor, a sada upravo tako živim. Punim se svakodnevno malim stvarima poput razgovora sa prijateljicom, brzom šetnjom na prekrasnom opatijskom šetnicom, igranjem društvenih igara s obitelji te se nikad ne odričem vježbanja koje je moja jedina ovisnost.