Ministrica Gabrijela Žalac ostaje u Vladi. Premijer Andrej Plenković njezinu ostavku nije prihvatio. Tri dana od prometne nesreće u kojoj je teško ozlijedila 10-togodišnju djevojčicu, stala je pred kamere i u suzama se ispričala svima. Iako šokirana od same nesreće, šokirala je i javnost priznanjem: vozačka dozvola istekla joj je prije gotovo tri godine - u lipnju 2016. godine.

Politički analitičar, profesor Tihomir Cipek s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, u Dnevniku Nove TV komentirao je slučaj ministrice Žalac.

Kako komentirate ovu ponuđenu, ali i neprihvaćenu ostavku?

Rekao bih da to nije dobro iskomunicirano. Javnost nije znala da je ministrica odmah ponudila ostavku, kao što je odmah trebala ponuditi, to je trebalo odmah biti jasno. Sad ne znamo je li ostavka ponuđena odmah ili tek kad je javnost za to saznala, a s druge strane možda je to propust u obavještavanju koji je policija imala. Nismo zapravo na početku znali da je ministrica vozila bez valjane vozačke dozvole. Ako ništa drugo, to je sigurno velik propust u komunikaciji.

Je li premijer trebao prihvatiti ostavku ministrice Žalac? Je li ministrica trebala dati neopozivu ostavku?

Ne mislim da su to situacije u kojima se trebaju podnijeti neopozive ostavke. Mislim da je premijer trebao odmah reći, slušajte, dogodilo se to i to, ministrica je ponudila ostavku, razmišljam o tome da li je prihvatiti ili ne. I onda je trebao izložiti ono što je danas izloženo i navesti razloge za i protiv te donijeti odluku kakvu je donio. Legitimno je da premijer donosi takve odluke. Premijer je na koncu konca poznat kao osoba koja štiti svoje članove Vlade, dok god ih može štititi i to je njegovo pravo. No, glavni je problem u komunikaciji, gdje je ispalo da je sa strane policije i sa strane ministrice bilo nepretnosti i tako ostaje jedan gorak okus da nisu baš svi jednaki pred zakonom. Neki su jednakiji.

Kakva poruka je poslana građanima- činite prekršaje, plaćajte kazne i nikom ništa?

Prvo i osnovno je da ministri znaju zanemarivati građanske obaveze, koje svi drugi građani moraju imati, a druga poruka je dobra - sve nas je potaknulo da pogledamo imamo li valjanu vozačku dozvolu, tako da mislim da će biti više prometnog reda nakon ovog.

