U jeku afere sa skupocjenim automobilom Gabrijela Žalac izrekla je optužbe na račun stranačkih kolega. Neobično za osobu koja s članovima predsjedništva HDZ-a sjedi gotovo svakoga dana.

O motivima i onome što bi se moglo događati reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago razgovarao je s političkim analitičarev Tihomirom Cipekom.

Dosta šokantna izjava ministrice Žalac - da joj praktički iz njezine stranke netko prijeti. Kako biste Vi to komentirali?

Mislim da je to neoprezna izjava, da iskusni političari tako ne istupaju. Najprije se to komunicira unutar stranke, a onda se dogovori ovo ili ono, a ako se dogovori da se s time izađe u javnost, onda se treba ići s jasnim dokazima i pokazati tko bi bio taj koji radi protiv nje.

Gabrijela Žalac je osoba koja se ne može nazvati disidentom unutar HDZ-a, osobom koja je na suprotnoj strani od Andreja Plenkovića. Ona je njegov izbor. Odmaže li možda i njemu indirektno, u borbama koje on ima u HDZ-u?

Naravno. Prvo je znakovito da se gotovo svaki tjedan pojavljuju nove afere vezane, ne samo uz gospođu Žalac nego i uz neke druge ljude. Uputno bi bilo da se to komunicira s Andrejom Plenkovićem. Ne radi se o osobi koja sa sobom ima veliku biračku podršku HDZ-ovih organizacija, iskusnoj političarki koja bi se mogla vratiti svojoj bazi i od baze tražiti podršku, nego ovisi o dobrim odnosima i ugledu koji ima kod premijera Plenkovića i bilo bi uputno da se s njim koliko-toliko o tome konzultira.

On je brani. Branio je i druge ministre. Do kojeg je trenutka on spreman stajati uz nju? On brani i sebe.

Naravno. On brani taj svoj izbor i svoju Vladu. Obrana će trajati dok god će u imati interesa, da su troškovi ulaganja obrane veći od toga da se od toga odustane, do tad će je braniti.

S druge strane, od kada se dogodila nesreća doznali smo da je bila bez vozačke dozvole, pa su počeli curiti dokumenti, rent-a-car, unajmljivanje automobila. Mi ne znamo što će još iscuriti. Može li ona nakon ovakvih optužbi, nije imenovala nikoga poimence, očekivati potporu svojih kolega u predsjedništvu stranke i Vladi?



Vidjeli smo da je do sada imala podršku tih ministara, a podršku i premijera. To je zatvoreni krug međusobne podrške. Treba vidjeti kakve će biti optužbe. Ako se pokaže da se radi o prometnom prekršaju i ako se pokaže da je zapravo informacija točna, da je taj automobil u najmu njezinih roditelja, onda neće biti osnove.

Hip-hop Gordana Jandrokovića – je li to šala i glasni prorok?

Tko zna tko je glasni prorok. Često se to pokazalo točnim, ali često i ne.

