Težak sudar u Istri: Sedmero ozlijeđenih, jednu osobu prevezao helikopter

U teškom sudaru triju vozila nedaleko od Poreča u srijedu je u popodnevnim satima ozlijeđeno sedmero ljudi. Jednu od njih prevezao je helikopter hitne medicinske pomoći.

Do nesreće je došlo oko 17:30 na DC75 nedaleko od Poreča. Muškarac (42) je upravljao automobilom pulskih registarskih oznaka te je u jednom trenutku prešao u suprotnu traku i udario u automobil danskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 56-godišnji danski državljanin.

Uslijed siline udarca, Danac je odbačen na travnatu površinu van kolnika, gdje je udario u prometni znak, dok se automobil pulskih oznaka nastavio kretati suprotnom trakom i udario u još jedno vozilo, švicarskih ragistarskih oznaka, kojim je upravljala 63-godišnjakinja.

Osim troje vozača, u nesreći je ozlijeđeno i četvero putnika u dobi od 56, 58, 59 i 63 godine. Šest osoba prevezeno je u pulsku bolnicu radi pružanja pomoći, dok je 63-godišnja putnica helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena u riječku bolnicu.

Težina ozljeda biti će utvrđena naknadno.