Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca teško je ozlijeđen u tučnjavi u Vinkovcima 22. kolovoza prošle godine. Iz KBC-a u Osijeku je otpušten prije mjesec dana, a nakon brutalnog premlaćivanja je ostao slijep.

Nakon višemjesečnog boravka i nekoliko operacija u osječkom KBC-u, Mikuljan je prije mjesec otpušten iz bolnice, a nakon napada je ostao slijep, piše portal 24sata.

''Sam se ne usudim izaći iz kuće, pokušao sam jednom izaći u dvorište hodao sam pipajući zid, više po sjećanju kako dvorište izgleda i gdje se što nalazi. Na kraju sam morao pozvati brata Đuru da mi pomogne vratiti se u kuću. Bez brata ne smijem nigdje'', kazao je Mikuljan.

Mladić se nada da će ozdraviti, a kazao je da mu se čini kako mu se vid popravlja. ''Od terapije pijem antidepresive kako bi lakše podnio sljepoću, koja će nadam se prestati. Imam osjećaj da svakog jutra kada se probudim vidim malo bolje'', rekao je i ispričao da je nakon izlaska iz bolnice morao odbiti i povratak na posao.

''Nisu mi odobrili lijek za oporavak očnih živaca, to moji moraju kupiti, svaka dva mjeseca moraju platiti oko 200 kuna. Ja više ne privređujem, prije nego se ovo dogodilo radio sam u Županji u Deutz Faru, kod njih sam dvije godine radio na ugovor. Kada sam došao kući pozvali su me da dođem raditi da ću dobiti stalno zaposlenje, morao sam im reći da je to trenutno nemoguće jer sam slijep. Bilo im je jako žao, jer su me cijenili kao radnika'', rekao je.

Samog napada Mikuljan se ne sjeća. ''Zadnje čega se sjećam je da sam bio s prijateljima u kafiću i da smo smo izašli na jedan parking vani. Netko me udario s leđa i više se ničega ne sjećam. Kada bi se noću u bolnici probudio, pokušavao sam povezati slike i shvatiti što mi se dogodilo, ali bez uspjeha. Sada sam kod kuće i najbitnije mi je da sam došao živ, a što se tiče vida, nadam se da će se on vratiti i da ću opet biti onaj Ivan od prije'', ispričao je.

Podsjetimo, Ivan Mikuljan je teško ozlijeđen u fizičkom obračunu dviju sukobljenih grupa, a zbog teških ozljeda mozga 26. kolovoza je stavljen u induciranu komu. Općinsko državno odvjetništvo navelo je u svom rješenju kako su u tučnjavi sudjelovala osmorica mladića.

O svemu postoji i snimka obližnje nadzorne kamere, koja je policiji poslužila kao dokaz. Jedan od mladića je i Domagoj Culej (22) zvani Dodo, sin saborskog zastupnika Steve Culeja.

Njega sumnjiče da je mladića koji je došao s Mikuljanom udarao nogom dok je i taj mladić ležao na tlu. Prema rješenju, prvookrivljeni za premlaćivanje Mikuljana je 17-godišnjak iz okolice Vinkovaca.