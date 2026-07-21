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Sutra stabilnije i sunčano, a onda stižu kiša i novo pogoršanje: Poznato i kakav nas vikend čeka

PišeDNEVNIK.hr, 21. srpnja 2026. @ 20:40 komentari
Nevrijeme, ilustracija
Nevrijeme, ilustracija Foto: Getty Images
Sutra nešto stabilnije i sunčanije, ali do kraja tjedna će biti promjenjivo. Detaljnije u prognozi meteorologa Nove TV Patrika Jureše.
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