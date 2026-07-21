Sutra stabilnije i sunčano, a onda stižu kiša i novo pogoršanje: Poznato i kakav nas vikend čeka

Vrući zrak ovih se dana nalazi južnije od naših krajeva pa tako mjerimo nešto niže temperature nego u prvoj polovici mjeseca. Razlog tome je termobarička dolina u višim slojevima atmosfere koja blokira dolazak zraka s juga, a podržava strujanje nešto hladnijeg i nestabilnijeg zraka sa sjevera prema Hrvatskoj. Međutim, kako su te strukture u atmosferi pokretne, sutra će ipak nešto više utjecaja imati stabilniji zrak s juga.

Sutra će dan početi pretežno sunčano u unutrašnjosti, na istoku s umjerenom naoblakom, a manje oblaka bit će na sjeveru. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a u Dalmaciji u noći i ujutro promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima, međutim prema sredini dana će se razvedriti. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 13 do 17, u gorju i malo niža, a na Jadranu između 18 i 21 na sjeveru, do 24 u Dalmaciji.

U središnjoj Hrvatskoj tijekom dana pretežno sunčano, a povremeno može biti umjerene naoblake. Vjetar će biti uglavnom slab sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva.

U istočnoj Hrvatskoj također pretežno sunčano, a prolazno i kroz dan može biti oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša popodnevna temperatura od 24 do 27.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, u gorju malo oblačnije nego na moru, no još uvijek s dosta sunca. Na Jadranu će biti i vrlo toplo s temperaturom između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj će se mjeriti između 21 i 24. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, a na obali će popodne bura okretati na uglavnom slab sjeverozapadni i zapadni vjetar.

U Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano. Puhat će umjerena bura te sjeverozapadni vjetar koji na otvorenom moru mjestimice mogu biti i pojačani, zbog čega je na snazi i žuti meteoalarm. Najviša dnevna temperatura od 29 do 32 stupnja.

Temperatura mora od 25 do 28 stupnjeva.

UV-indeks će sutra biti visok u većem dijelu zemlje, a ponegdje i vrlo visok. Neka vas ne zavara niža temperatura, ljeto je i sunce je i dalje jako.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana na kopnu prvo kiša, zatim sunce. U četvrtak će biti promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i lokalno pljuskovima, a onda petak i subota sunčaniji. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a u subotu jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 25 i 29.

Na moru sljedećih dana uglavnom pretežno sunčano, a u četvrtak mjestimice umjerena naoblaka. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar i jugo, a u petak umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 18 do 22, a najviša od 28 do 32.

Ukratko, sljedećih dana očekuje nas promjenjivo vrijeme. Sutra će biti nešto stabilnije, a prekosutra nešto kišovitije, nakon čega se vrijeme lagano stabilizira prema nedjelji, ali ne i bez mogućnosti za lokalni pljusak ili kišu. Prema trenutačnim materijalima, u subotu se čini najstabilnije pa je to dobar dan za izlet u prirodu ili na obalu, a u nedjelju novo pogoršanje, pa bi moglo biti više oborine, čak i nevremena, o čemu ćemo znati više sljedećih dana.