Nismo se baš osvježili na 30 u hladu, no s obzirom na toplinski val u proteklom tjednu, kao i na vrlo vruće vrijeme koje nas čeka sutra i idućih dana, ova je temperatura danas, možemo reći, ugodna. DHMZ je izdao novo upozorenje na opasnost od toplinskog vala koje vrijedi već za ponedjeljak. Pritom posebno trebaju pripaziti stanovnici zagrebačke, karlovačke i riječke regije. Od utorka vrlo vruće vrijeme preselit će se uglavnom na Jadran.

Možda se sjećate, još u proteklom tjednu najavili smo ponovni porast temperature nakon vikenda, a razlog je u onom istom vrućem zraku koji je probleme donio Europi i koji se sad premješta prema istoku, a u tom pomaku taj će val još jednom okrznuti i naše krajeve.

Vrijeme će biti stabilno i sunčano od jutra. U početku bez značajnijeg vjetra te uz temperaturu u kopnenom dijelu od 15 do 20, a na Jadranu od 21 do čak 26 stupnjeva. Upravo ta neugodna noćna i jutarnja temperatura na moru će biti glavni okidač za nova upozorenja od toplinskog vala u nastavku tjedna.



I danju u središnjoj Hrvatskoj sunčano, a bit će vruće i vrlo vruće. Očekuje se 33 do čak 37 stupnjeva. Pridržavajte se svih liječničkih uputa koje vrijede za ovakve dane.



Malo manje, ali doista malo manje vruće bit će u Slavoniji. Temperatura će ovdje biti od 32 do 35. Sve isto kao za zapad vrijedi i za naš istok.



Vedro će u ponedjeljak prevladavati i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Tridesetak do čak 34 stupnja, može biti i u gorju i na moru. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar.



I za Dalmaciju vrijedi slično. Vedro nebo, visoka temperatura, osobito u zaleđu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom od 32 do 34 stupnja. U unutrašnjosti zato može i do 37.



Temperatura mora je od 22 do 25, osvježavajuće. UV indeks u cijeloj će zemlji sutra biti vrlo visok. Od štetnosti UV zraka čuvajte se najbolje hladovinom i laganom svijetlom odjećom.

Vrijeme u iduća tri dana

I idućih dana nastavit će se uglavnom sunčano vrijeme. Jedino u utorak navečer i u noći na srijedu, zapadnije u zemlji može biti lokalnih, grmljavinskih pljuskova. U utorak još i vruće, a potom od srijede ugodnije.



Što se tiče Jadrana, svih ovih dana prevladavat će sunčano, bit će dosta vruće, a noću vrlo toplo. I ovdje, odnosno na sjevernom dijelu potkraj utorka i u noći na srijedu može biti lokalnih neverina. Od srijede će zapuhati bura, ali ona suha i vruća. Bit će to za more pakleni početak srpnja.



Za ponedjeljak je zbog visokih temperatura na snazi žuta i narančasta razina Meteoalarma. U onom najtoplijem dijelu dana svakako se držite hlada i klimatiziranih prostora.