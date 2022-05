Pozdrav, ja sam Morana Zibar. Možda me poznaješ kao prevoditeljicu, malo teže kao bonvivanku i vjevericu zarobljenu u tijelu žene, ali gotovo sigurno kao lovkinju u Potjeri, nemilosrdnom kvizu znanja i koncentracije. A ovdje sam u potjeri za istinom, crno na bijelom, da ju svi vide. Slobodno pročitaj i saznat ćeš što je to točno Internet of Things.

Uuu, kako to fora zvuči – internet stvari! Ali zapravo... Dosta je apstraktno. O čemu se tu radi? Kakve su to stvari? Stvari koje ti trebaju kad ideš na internet? Stvari kojih ima samo online i offline stvari to ne kuže? Jedna stvar, više stvari, čije stvari, koje stvari??? Polako! Internet stvari, odnosno Internet of things na engleskom, odnosi se na budućnost koja je već počela. Ali, može biti još fenomenalnija. Najjednostavnije rečeno, to je kad smo svi umreženi, razmjenjujemo informacije, komuniciramo i surađujemo – stvari (odnosno digitalne aplikacije, sustavi i fizički uređaji) i mi ljudi. Svi sa svima, pobratimstvo strojeva i ljudi u svemiru!

PR (Foto: PR)

No, zašto bi netko htio biti povezan sa svojim klima-uređajem? Ili o čemu bi moj automobil htio razgovarati s mojim frižiderom?! Žele li me ogovarati iza leđa, maštati o električnim ovcama, ili pak planirati dan kad će strojevi zagospodariti svijetom? Ma ne! Cijela ta sveopća povezanost služi da bi naši životi tekli što učinkovitije, kvalitetnije i jednostavnije. I da bismo imali više vremena za uživanje u neinternetskim stvarima. Čuli ste možda za koncept pametnog stana, kuće, zgrade, pa čak i grada. Svi sustavi na svim razinama infrastrukture povezani su, prikupljaju i dijele podatke kako bi se stalno prilagođavali našim potrebama. Jesam opet zakomplicirala? Dobro, idemo se spustiti na sasvim osobnu razinu te zamisliti jednu običnu situaciju u mom životu uz Telemachovu 5G mrežu i interneta stvari...



Jede mi se slatko pa se laćam mobitela i sufram po receptima za kolače. Pametni moj telefon već prepoznaje tu potrebu, pa mi izbacuje neke od favorita u kategoriji koju istražujem, na primjer sezonski kolač od čokolade i jagoda. Nakon što se odlučim za konkretan recept, mobitel se povezuje s frižiderom, koji skenira stanje namirnica i javlja da nemamo maslac i slatko vrhnje. Mobitel mi odmah izbacuje popis za kupnju, a toliko je slobodan da je među trenutačnom ponudom u kućnom hladnjaku za vina odabrao i ono koje najbolje ide uz kolač. Uzimam ključ od auta i izlazim iz stana, što je autu dovoljan signal da podesi klimu na idealnu temperaturu i upali moju omiljenu playlistu za kratku gradsku vožnju. Navigira me do dućana u kojem ću naći tražene sastojke. Na povratku me dočekuje ugodno, no ne previše rashlađen stan i rasvjeta prilagođena za radnu atmosferu u kuhinji. Mikser se već povezao s mobitelom, te ušao u način rada potreban za ovaj recept, a ja samo slijedim glasovne upute i ubacujem sastojke. I u tren oka, kolač je u pećnici, a televizor je pokrenuo najnoviju epizodu moje omiljene serije, koja traje taman koliko i vrijeme pečenja. Pećnica se sama gasi i ljubazno me obavještava kad je kolač dovoljno ohlađen da ga mogu kušati.

Znam da na prvu zvuči kao predobro da bi bilo istinito, ali to su ljudi nekoć govorili i za usisivač koji sam usisava ili za telefon na kojem vidiš s kim pričaš. Uglavnom, dajte stvarima internet, imam osjećaj da ćemo se dobro slagati. A imajmo i na umu da je Ookla®, svjetski lider u testiranju i analizi interneta i tvrtka koja stoji iza Speedtesta®, potvrdila da od svih mobilnih operatora u Hrvatskoj Telemach postiže najveće 5G brzine downloada i uploada*. Najbolje od svega, te brzine nisu daleka budućnost, već realna sadašnjost. Proći će još neko vrijeme dok vam frižider ne javi da mlijeko više nije svježe, ali se već danas možete osvježiti super-brzom 5G mobilnom mrežom koju je omogućio Telemach.

PR (Foto: PR)

-

*Na temelju analize Ookla® Speedtest Intelligence® o medijanu 5G download i upload brzina u Hrvatskoj za prvi kvartal 2022. Žigovi Ookla koriste se pod licencom i u dozvoljenom obliku.