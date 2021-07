Pokojni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić ulovio je u pekmezu bivšeg ravnatelja zagrebačkih gradskih groblja Patrika Šegotu. "Točno znam koliko je čvaknuo", rekao je Bandić svom vozaču.

Objavljene su nove tajne snimke telefonskih razgovora pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegova vozača. Naime, Bandić je prošlo ljeto jednom od svojih vozača ispričao da je Patrika Šegotu "ulovio u pekmezu", doznaje Jutarnji list.

"Točno znam koliko je čvaknuo", rekao je Bandić vozaču i dodao "Šegota misli da su Groblja njegova prćija. Nije problem ako si što uzeo, uzeo si, što nije problem, ali ako si uzeo, a nisi mi rekao... Zamisli majmuna, on u privatnu firmu koja radi za trgovačko društvo u vlasništvu Grada stavi svoju sestru u Nadzorni odbor", komentirao je Bandić misleći na Šegotinu drugu sestru Anamariju Šegotu, koja je bila u NO-u tvrtke Prigorac građenje, u vlasništvu poduzetnika Nenada Bukovca koji je nedavno počinio samoubojstvo.

Vozač mu je na to odgovorio da je to sukob interesa i pogodovanje, a Bandić je zaključio: "To je gajba, odmah."

Bandić se u svibnju prošle godine naljutio na Šegotu. Razlog tome bio je to što je doznao da je Šegota navodno govorio protiv njega i nekih njegovih planova poduzetniku Milanu Lončariću, sada pritvorenom u aferi Vrtovi svjetla, i ravnatelju HRT-a, također pritvorenom, Kazimiru Bačiću, piše Jutarnji.