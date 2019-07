Hrvati su oduvijek imali razvijenu žicu za pokretanje vlastitog posla, a jedan od njih je i Matej Grozdanović, zaslužan za dizajn prvog modularnog stola na svijetu. .

On je znao koje početne korake treba poduzeti kako bi postao uspješan poduzetnik i postigao željeni cilj.U suradnji sa svojim timom, Katarinom koja se bavi planiranjem i provođenjem marketinških aktivnosti i razvoju strategija, i Draženom - ekspertom za drvnu obradu i proizvodnju namještaja, osnovao tvrtku Modulos i postao konstruktor modularnog stola koji se može slagati u skladu s karakteristikama prostora.

Spajanje inovativne snage i tradicije

Iako je financijska i životna sloboda jedna od glavnih ciljeva svakog radnika, Modulos je ipak nastao iz praktičnih razloga kao rješenje stvarnog problema.

'U vrijeme kad se rodila ideja o Modulosu, Matej je bio podstanar u potrazi za kvalitetnim stolom za svoj kućni ured na kojemu će biti mjesta za kompjuter, gadgete, i koji će riješiti nered s brojnim kablovima', objasnili su iz Modulosa.

Podstanarstvo podrazumijeva i nerijetka seljenja, kako stvari tako i namještaja. Grozdanović je htio stol koji će odgovarati svakom prostoru. Naravno, odgovor je pronašao u modularnom stolu. No, kako najjednostavnije objasniti nekome što je zapravo modularni stol, rekla nam je Katarina Galić.

'Najjednostavnije rečeno, Modulos je stol koji se zahvaljujući svom dizajnu može slagati prema karakteristikama prostora. Radna površina Modulosa sastoji se od kvadratnih modula koji se međusobno mogu spajati sa sve četiri strane i tako oblikovati individualno prilagođen radni prostor. Baš zbog ovakvog modularnog dizajna radne površine, Modulos se u potpunosti prilagođava svakom prostoru, kao i potrebama svog vlasnika.'

Razradom modularnog dizajna, pružile su se velike prednosti; moduli različitih funkcionalnosti. Za svoju konfiguraciju možete odabrati modul s utičnicama, modul za bežično punjenje, organizaciju olovki, statični ili rotacijski modul za tablete, rupa za organizaciju kablova. Odlična je informacija da je sve to razrađeno do najsitnijih detalja jer se svaki modul može postaviti na bilo kojem djelu radne površine.

'Primjerice, ako je netko ljevak i koristi žičani miš, može rupu za kablove pozicionirati s lijeve strane stola', pojasnili su.

Tim je bio strpljiv, te su odlučili postepeno raditi na razvoju ulažući vlastitu ušteđevinu u razvoj proizvoda koji prvenstveno zadovoljava njihove zahtjeve. Po uzoru na mnoge hrvatske tvrtke i startupove, koji koriste različite crowdfunding platforme kako bi ostvarili svoje projekte, Grozdanović je pokrenuo i crowdfunding kampanju na Kickstarteru. Radi se o prikupljanju novaca za neki projekt od 'nepoznatih' podržavatelja putem interneta, koji je posljednjih godina sve popularniji način prikupljanja početnog kapitala za početak proizvodnje.

'Klasičnu opciju kredita smo odmah eliminirali jer je postojala bolja alternativa, odnosno Kickstarter. Osim što smo prikupili inicijalna sredstava za pokretanje proizvodnje kroz model prednarudžbi, pomoću ove platforme smo imali priliku testirati naš proizvod na tržištu. Nakon crowdfunding kampanje smo ulozili i dio sredstava koji nam je ostao nakon isporuke proizvoda, a potom smo osvojili i StartupFactory Zagreb, što nam je donijelo još sredstava koja smo ulagali u daljnji razvoj', poručili su.

Tvrtka Modulos ostvarila je svoj cilj te je do zadnjeg dana crowdfundinga uspjela dostići iznos od 34.000 dolara, iako im je prvotni plan bio 30.000 američkih dolara.

Upravo to dokazuje kako je Kickstarter bio dobra platforma za njihov projekt, jer isti ovisi o financijskim sredstvima potrebnim za uspješnu kampanju, a sve je to dostupno klikom miša, naravno zahvaljujući internetu.

Čini se da cijeli svijet teži praktičnosti, pa tako i oni, jer im je upravo to bila nit vodilja kojoj su se poveli prilikom kreiranja modularnog stola.

Cilj nam je bio kreirati praktičan, održiv, nadogradiv stol koji će u svoj koncept implementirati moderne, tehnološke značajke i koji će korisniku omogućiti da sam složi poseban, drugačiji stol.

Proizvodnja stola je tekla na način da su izrađivali prototip za prototipom, radeći na poboljšanju proizvoda, a nultu seriju su izradili s partnerima Panonskog drvnog centra kompetencija iz Virovitice, gdje se i danas odvija većina proizvodnje, a manji dio u njihovoj radionici.

Mladi poduzetnici ne poriču kako je internet odigrao veliku ulogu u njihovom uspjehu. Štoviše, smatraju kako bez interneta ovo ne bi postigli. Barem ne takvom brzinom.

Upravo zbog brzog protoka podataka, dostupnost koju im je internet omogućio i načina poslovanja naučili su kako tržište funkcionira i što ono treba od njihovog proizvoda. Na temelju toga planiraju i proširenje asortimana razvojem novih proizvoda, što će omogućiti ljudima da iz udobnosti vlastite stolice, pomoću interneta, završe potragu za savršenim namještajem po mjeri.

