Prvi odlazak na oftalmološki pregled trebao bi biti već u dobi od četiri godine, savjetuje dr. Tanja Tomljanović, specijalistica oftalmologije.

Oko 285 milijuna svjetske populacije ima problema s vidom, to je jedan od glavnih međunarodnih zdravstvenih problema, upozorava Svjetska zdravstvena organizacija. Na Svjetski dan vida podiže se svijest javnosti o važnosti dobrog vida, prevenciji i pravovremenoj korekciji. Dr. Tanja Tomljanović, specijalistica oftalmologije iz Poliklinike Ghetaldus otkriva kako spriječiti oštećenje vida te što učiniti ako do oštećenja dođe.

Oštećenje vida u 80 posto slučajeva može se spriječiti ili izliječiti, a u tom je procesu ključan redoviti pregled kod oftalmologa, ističe dr. Tomljanović. Osim onih koji već imaju problema s vidom, na preventivne preglede trebaju dolaziti svi jer što se ranije problem uoči, veća je vjerojatnost da će se riješiti te da kasnije neće doći do komplikacija.

''Važno je naglasiti da se oftalmologu treba javiti i ako postoji glavobolja, problem pritiska u glavi i umor. To su sve problemi koji mogu biti povezani s očima i, naravno, zahtijevaju i oftalmološku obradu'', ističe dr. Tanja Tomljanović, specijalistica oftalmologije.

Osobe kojima je oftalmološki pregled najpotrebniji jesu one koje u obiteljskoj anamnezi imaju probleme s očima, odnosno čiji su roditelji, bake ili djedovi imali probleme s očima. Također je potreban i ljudima koji boluju od kroničnih bolesti, kao što su dijabetes, povišen očni tlak ili neki oblik neurološke bolesti, te su pod stalnom terapijom lijekovima.

Prvi odlazak na oftalmološki pregled trebao bi biti u dobi od četiri godine

''Kod djece je ambliopija ili slabovidnost bolest koja je ustvari prirođena, a ako se otkrije do četvrte godine života i krene na vrijeme s liječenjem, rezultati mogu biti odlični i može se dovesti do potpunog oporavka vida. Ako se to ne otkrije, odnosno ako se otkrije nakon šeste godine života, onda se ne može ništa više učiniti i slabiji vid ostaje za cijeli život'', kazala je dr. Tomljanović.

Ako je nakon prvog pregleda sve u redu, dijete bi oftalmološki pregled trebalo napraviti još nekoliko puta tijekom osnovne i srednje škole, bez obzira ima li smetnje ili ne.

Pojava sindroma računalnog vida

Ljudi koji provode puno vremena za računalom trebali bi svakih par godina napraviti oftalmološki pregled kako bi se ustanovilo je li računalo ostavilo kakvih posljedica. Ta bolest uzrokovana plavom svjetlosti ekrana toliko je uznapredovala da je dobila i službeni naziv – sindrom računalnog vida, ističe dr. Tomljanović.

''Tu čovjek može jako puno sam napraviti s primjenom zaštitnih naočala za računalo, pravilnom rasvjetom, namještanjem računalnih ekrana, odmorom koji treba napraviti svakih 20 do 30 minuta, da se oko odmori. To su sve jednostavne varijante koje mogu dovesti do poboljšanja'', kaže dr. Tomljanović.

Glaukom se može liječiti ako se otkrije na preventivnom pregledu

Najčešće kronične bolesti očiju javljanju se kod odraslih, starijih ljudi. Najopasniji je glaukom, koji dovodi dogubitka vida i može dovesti do sljepoće ako se ne otkrije na vrijeme i ne liječi kako treba. No, ako se slučajno otkrije na preventivnom pregledu, vid se može sačuvati.

''Osim glaukoma spomenula bih senilnu makularnu degeneraciju, zatim dijabetičku retinopatiju i miopsku retinopatiju. Njih valja što ranije otkriti i u toj se varijanti može nešto i napraviti. Ako se otkrije prekasno, onda je kasno za bilo kakvu terapiju i bilo kakav povratak vida. Miopska degeneracija može se javiti i kod mlađih ljudi, koji imaju visoku miopiju, oni bi trebali i u mladosti već redovito kontrolirati očnu pozadinu kako bi se spriječile dodatne komplikacije“.

Preventivni pregled oka može spasiti vid

''U svakom slučaju, važno je da čovjek dođe k nama na oftalmološki pregled. Od pacijenta prvo uzmemo anamnezu da vidimo o čemu se radi, zatim pristupamo pregledu. Prvo se napravi pregled vida, zatim prelazimo na mjerenje tlaka i pregled oka na biomikroskopu. Ako je potrebno, širimo zjenicu i radimo kompletan pregled oka. U slučaju da to nije dovoljno, onda šaljemo pacijenta u naš dijagnostički centar gdje imamo dodatne pretrage, ultrazvuk vidnog polja, OCT. Tamo imamo i operacijsku salu za manje zahvate, odnosno sve što se danas vezano uz oko može zdravstveno riješiti i napraviti. Nakon toga šaljemo pacijenta u optiku, gdje se može dalje riješiti sve što se tiče naočala i leća. Tako se u poliklinici i optici Ghetaldus može obaviti kompletna usluga koja se tiče očiju i vida'', kaže dr. Tanja Tomljanović.