Slavimo Svjetski dan televizije: Televizija kao multiplatforma podržava demokraciju

21. studenog kao Svjetski dan televizije pokrenut od strane Ujedinjenih naroda, podsjetnik je na snažnu ulogu koju televizija kao multiplatformski medij igra u društvu i koliko je važna a za informiranje, komunikaciju i zabavu. Upravo je ovo tema poluminutnog prigodnog spota kojim se ovaj dan obilježava u eteru i online.

28. izdanje Svjetskog dana televizije slavi multiplatformsku ulogu televizije kao jednog od stupova demokracije – televizija ne samo da informira građane nudeći im pouzdan i vjerodostojan izvor informacija, već potiče pluralnost u medijima, osiguravajući širok raspon različitih gledišta. Ovo je iznimno važno u vremenima u kojima svjedočimo porastu dezinformacija i lažnih vijesti.

Stoga su ključne poruke ovogodišnje teme Svjetskog dana televizije:

Televizija informira javnost: televizija kao multiplatformski medij pruža ključne informacije koje potiču demokratske procese i aktivnost građana u zajednici, osiguravajući im za to potrebno znanje

Pouzdan je i vjerodostojan medij: pridržavajući se visokih profesionalnih standarda, televizija ostaje jedan od najpouzdanijih izvora informacija, suzbijajući dezinformacije i promovirajući transparentnost

Ima širok doseg i pristupačnost: televizija doseže široku i raznoliku publiku putem svih platformi i uređaja, osiguravajući demokratski pristup informacijama za sve, bez obzira na lokaciju ili socioekonomski status

Potiče zajedništvo: kao dinamičan audiovizualni medij, televizija stvara upečatljive trenutke koji povezuju generacije, potičući dijalog i zajednička iskustva u društvu.

Uloga televizije u podržavanju demokracije temelji se na oglašavanju kao ključnom izvoru financiranja koje ne samo da omogućuje neovisnost medija, već i podržava stvaranje visokokvalitetnog sadržaja, slobodnog od političkog utjecaja.

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana televizije podsjeća nas da doseg, pouzdanost i uloga televizije u poticanju kulturnog i društvenog dijaloga ostaju nenadmašni, a njezina sposobnost jačanja demokracije važnija je nego ikad.

Kao snažna sila, televizija je ključna za informiranje građana, podržavanje demokratske participacije i promicanje različitih gledišta. Oglašavanje, kao ključni izvor financiranja, osigurava neovisnost i održivost televizije kao medija. Kroz odgovorni sadržaj, oglašavanje može mnogo više od samog poticanja na kupnju – može širiti svijest, poticati pozitivne društvene promjene te podržavati medijski ekosustav koji ostaje neovisan, transparentan i utjecajan”, tvrdi Katty Roberfroid, glavna direktorica udruge egta.

"Televizija kao multiplatformski medij igra ključnu ulogu u podržavanju demokracije, posebno u ovoj superizbornoj godini, kada će otprilike polovica svjetskog stanovništva imati priliku sudjelovati na nacionalnim izborima. S više od dvije milijarde birača, 2024. predstavlja najveću izbornu godinu u povijesti, što čini pristup pouzdanim informacijama od presudne važnosti za građane. Televizija je nezamjenjiva platforma za pružanje vjerodostojnog sadržaja i vitalno mjesto na kojem se ljudi mogu informirati, procijeniti različita gledišta i donositi osnažene odluke. Televizija također osigurava nenadmašan doseg među različitim demografskim skupinama, stvarajući povezanost s publikom gdje god se nalazila te pružajući snažnu vrijednost i za gledatelje i za brendove. U egta-i ponosno podržavamo misiju televizije u povezivanju i informiranju publike posvuda", rekao je Laurent Bliaut – predsjednik egta-e i zamjenik generalnog direktora za marketing, strategiju i inovacije kompanije TF1 Publicité.

Današnji datum obilježava i Nova TV čija su se poznata lica informativnog programa Nove TV osvrnula na važnost televizije za njih osobno, ali i za demokraciju u društvu.

egta

Udruga televizijskih i radijskih distributera egta jest organizacija čiji članovi rade neovisno o RTV kućama ili unutar njih. Prodaju oglasni prostor i na privatnim i na javnim televizijskim i radijskim postajama diljem Europe i šire. Udruga egta obavlja razne funkcije za svoje članove u raznolikim aktivnostima kao što su regulatorna pitanja, analitika publike, metode prodaje, interaktivnost, međumedijska suradnja, tehnički standardi, novi mediji i slično. U više od 40 godina postojanja egta se preobrazila u referentni centar za televizijsko i radijsko oglašavanje te ima više od 180 članova koji djeluju na preko 40 tržišta.

egta je međunarodna organizacija za prodaju multiplatformskog TV i audio sadržaja. Na preko 40 tržišta, egta predstavlja više od 180 članova - multiplatformske TV i audio distributere koji se nalaze na sjecištu tradicionalne televizije i radija te digitalnih video i audio platformi. Multiplatformska televizija i radio povezuju linearne i usluge na zahtjev, na svim ekranima i platformama.

http://www.egta.com/

THE GLOBAL TV GROUP

Global TV Group jest svjetsko udruženje onih koji stvaraju i emitiraju programe te onih koji ih prodaju u Europi, SAD-u, Kanadi, Australiji i Latinskoj Americi. Zajednički im je cilj da promiču televiziju i podsjećaju oglašivače, novinare, agencije i kolege na djelotvornost i popularnost televizije.

http://www.theglobaltvgroup.com/

THE ASSOCIATION OF COMMERCIAL TELEVISION IN EUROPE (ACT)

Europsko udruženje komercijalnih televizija i usluga videa na zahtjev predstavlja interese vodećih komercijalnih televizijskih kuća u Europi. Članice ACT-a financiraju, proizvode, promoviraju i distribuiraju sadržaje i usluge koji koriste milijunima Europljana na svim platformama.

https://www.acte.be/