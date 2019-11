Boris Kocijan rasplakao se dok je odgovarao na pitanja o optuženoj Smiljani Srnec na varaždinskom sudu. Rasplakala se i ona kad ga je pitala "Jesam li ikad bila agresivna?".

Na Županijskom sudu u Varaždinu u četvrtak je nastavljeno suđenje Smiljani Srnec (45) zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić (23), čije je tijelo pronađeno u zamrzivaču u obiteljskoj kući. Ispitani su svjedoci Boris Kocijan, Sonja Šamarija, Ranko Dominić i Vladimir Matić.

Boris Kocijan (1978.), koji je u srodstvu sa Smiljanom, njegov djed i njezina baka bili su brat i sestra, rasplakao se dok je odgovarao na pitanja. Rasplakala se i optužena kad ga je pitala "Jesam li ikad bila agresivna?".

"Bila si tog trenutka", odgovorio je Kocijan koji je opisao situaciju u kojoj su se sestre svađale, a Smiljani je "išla pjena na usta", prenosi 24sata.

Iskaz oca baca novo svjetlo na Jasminino ubojstvo: "Zvala me dvaput, rekla je da ide s dečkom..."

Smiljana Srnec ostaje iza rešetaka, Vrhovni sud odbio žalbu na produljenje istražnog zatvora

"Bila je jedna situacija gdje su se posvađale. Slučajno sam se tamo našao. Ja to nisam vidio, dolazio sam kod njih doma, ne znam koja je to bila godina. Ušao sam u kuću jer sam dolazio tamo kao kod sebe doma. Stao sam kod ulaznih vrata, nešto su vikale, tukle se, nisam vidio, samo sam čuo. Rekao sam: 'Bok, cure.' Jasmina je istrčala van i povikala: 'Bježi!' Ostao sam skamenjen. Tad sam vidio Smiljanu, izgledala je sva rastresena, opasno, divljački. I to je bila jedina situacija što sam čuo. Izgledala je kao da nema zjenice i pjena joj je išla na usta, bila je bijesna. Rekla je: 'Bježi, bude nas zatukla!'", opisao je Kocijan.

Sonja Šamarija poznaje obitelj, a sestre Jasminu i Smiljanu od djetinjstva. Kazala je da je odnose s optuženom Smiljanom Srnec prekinula nakon jedne svađe, koja se dogodila kada je imala 17 godina. Kada joj je Smiljana jednom prilikom rekla da je Jasmina u Francuskoj, svjedokinja je to smatrala čudnim. Ispitujući svjedokinju okrivljena Smiljana Srnec je rekla da to nije istina.

Vladimir Matić, vlasnik prostora u kojem se nalazi kafić Domino u Palovcu, posvjedočio je da je bio u dobrim odnosima s ocem sestara, pokojnim Martinom Dominićem. Rekao je da Martin nije spominjao svoje kćeri.

Na kraju je svjedočio Ranko Dominić, konobar iz Male Subotice, koji je poznavao pokojnog oca okrivljene i žrtve. Rekao je da je Martin znao zalaziti u ugostiteljski objekt, ali da nisu pričali o obitelji.

Suđenje Smiljani Srnec nastavlja se 26. studenog iskazima policijskog službenika i članova ekipe hitne medicinske pomoći koji su 16. veljače ove godine pronašli tijelo žrtve u zamrzivaču.

Smiljani Srnec, rođenoj 1974. godine, sudi se za ubojstvo sestre Jasmine Dominić, rođene 1977. godine, s najmanje pet snažnih udaraca tvrdim predmetom u glavu 2000. godine. Jasminin nestanak prijavljen je 2005. godine, a ove godine pronađeno je tijelo žrtve u zamrzivaču u obiteljskoj kući u Palovcu. (M.R./Hina)