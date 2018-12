Božićni i novogodišnji blagdani su pred vratima, a s njima i odjekivanje pirotehnike. Liječnici, zato, ističu dramatične i kobne posljedice nestručnog korištenja takvih naprava. Upozoravamo da su neki kadrovi u priloženom videu uznemirujući.

Šokantne prizore ozljede ruku i drugih dijelova tijela nakon eksplozije pirotehničkih sredstava zabilježili su naši liječnici koji su spašavali ozlijeđenu djecu.

''Definitivno bi trebalo zabraniti uporabu pirotehnike, naročito kad su ovako velika okupljanja. Trebalo bi to postrožiti i možda povećati cijenu te pirotehnike, da ne bude dostupna na svakom koraku, na svakoj trafici'', smatra Nina iz Splita.

''Trebali bi postrožiti te zakone kao što se ima za alkohol i cigarete, ni to se baš ne pridržava svatko i mislim da ustvari meni je to jednako kao oružje'', kazala je Anamarija iz Splita.

''To nije pametno radi ozljeda'', rekao je jedan Splićanin.

Tijekom blagdana pirotehnika će opet biti na našim ulicama. Pirotehnička sredstva 1. kategorije nisu dopuštena mlađima od 14. Pirotehnika 2. i 3. kategorije smije se prodavati od 15. prosinca do 1. siječnja, a upotrebljavati od 27. prosinca do 1. siječnja. Uporaba i prodaja dopuštena je samo starijima od 18 godina.

''Zakon o eksplozivnim tvarima koji to regulira je dobar. Ono što treba staviti aspekt jest uputiti apel krajnjim korisnicima koji su žrtve pirotehnike za osobnu zabavu'', kazao je sudski vještak za balistiku, Dubravko Gvozdanović.

Posebno se, kaže, skreće pozornost roditeljima: ''Radi se o sredstvima za zabavu koja nisu bezazlena i nisu benigna, opasna su dovoljno da trpimo posljedice za cijeli život. Većina djece koja nažalost nastradaju od petardi ostaju doživotnim invalidima''.

Kazne za roditelje čija djeca mlađa od 14 godina koriste pirotehniku kaznit će se od 1.000 do 3.000 kuna. Kazne za nedopuštenu uporabu odnosno prodaju pirotehnike i to od 1.000 do 15.000 kuna za fizičke osobe te od 1.000 do 80.000 kuna za pravne osobe.

Invalidi za cijeli život: U eksploziji djetetu stradala pluća

Zenon Pogorelić, predstojnik klinike za dječju kirurgiju, KBC-a Split ispričao je da osim uobičajenih ozljeda šake, ponekad nastaju ozlijede očiju, uški, a u najtežem slučaju kojeg su imali djetetu je stradalo pluće uslijed aktivacije naprave koju su djeca napravila u vlastitom aranžmanu

''Dijete je hitno dovezeno helikopterom s Brača. Djeca su napravila u nekakvoj cijevi nekakvu eksplozivnu napravu. Eksplodirala je. Međutim nije posljedica samo eksplozija, već krhotine koje ostaju od te naprave, djetetu su se zabile kroz torakalnu stjenku u pluća, ozlijedile su jednu od velikih plućnih krvni žila i kao posljedica je velika infekcija aneurizma krvne žile i djetetu je odstranjeno pluće. Vrlo teška ozljeda s mogućom fatalnom posljedicom, a sve zbog nepromišljenosti razigrane djece'', rekao je dr. Pogorelić.

Apsurdno je kaže da država podržava da djeca mogu kupiti pirotehnička sredstva. ''Kao prvo posljedice mogu biti fatalne, osim toga djeca ostaju invalidi za cijeli život. Te su ozljede toliko teške da djeca ostaju bez čitave šake, bez oka, bez uške'', istaknuo je dr. Pogorelić.



