Dok traje borba protiv COVID-19, svijet se bori i s drugim virusima. Povodom Svjetskog dana hepatitisa, još jednom je upozoreno kako infekcija ovim virusom može godinama ne pokazivati simptome. Svjetska zdravstvena organizacija u suradnji s državama planira do 2030. godine hepatitis velikim brojem testiranja u potpunosti obuzdati.

U naponu snage sportsku karijeru prekinula mu je bolest - hepatitis tipa B. "To je bio jedan šok za mene, šok u to vrijeme mislim i za ljubitelje nogometa, je li da se to može svakome dogoditi", kaže Ivan Gudelj.

Stigmu oko tog virusa, kao ambasador, skida već godinama. "Ja sam uspio kontrolirati bolest, znači sve ove godine na kraju je pobijediti. I to je moja pobjeda. Zapravo pitanje same ishrane, pitanje psihičke svijesti, znači vjere pozitivnosti, nikad nisam rekao - ja sam bolestan", kaže.

No diskriminacija oboljenih i dalje postoji. Hepatitis ne dobivaju samo ovisnici. Povodom Svjetskog dana hepatitisa struka upozorava.

"Posljedice smrtnosti su veće i od HIV-a, tuberkuloze i malarije zajedno. Sada imamo uvjete da se ta bolest može potpuno eliminirati. Globalno se računa da preko 75 posto ljudi još uvijek ne zna da ima tu bolest i zbog toga je vrlo važno testiranje, identificiranje i otkrivanje novooboljelih jer je to jedini način da ih privedemo na liječenje", kaže Tatjana Reić iz Hrvatskog društva za bolesti jetre Hepatos.

Simptomi su nespecifični, a bolest može "čučati" u nama godinama, zbog čega je zovu tihi ubojica.

"A ne zaboravimo da još veći broj njih ima koji su zapravo bez ikakvih simptoma, nego oni postaju vidljivi onda kad je jetra do te mjere oštećena da onda već popravak postaje daleko teži“, kaže Ivo Ivić, predstojnik infektologije KBC-a Split.

Hepatitis uzrokuje čak 60 posto slučajeva raka jetre. No ako se dijagnoza postavi na vrijeme, izlječivost je gotovo pa stopostotna.

"Posebno na C hepatitis. Jer se taj hepatitis može izvrsno izliječiti s jedne strane, B hepatitits imamo tako dobre terapije danas da se bolest drži pod kontrolom“, ističe dr. Ivić.

Dovoljan razlog da se testiranje odradi - makar preventivno.

